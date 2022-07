Un curiosa historia se presentó hoy. Un taxista contó que hoy le prestó sus servicios a un ciudadano quien con la excusa de sacar dinero en efectivo de un cajero dejó dentro de vehículo un guacal de tela.

"Dentro de este había un perrito y con el animal una carta de lo que había que hacer durante la semana", dice asombrado de lo que pasó pues el usuario se escabulló dentro del centro comercial Plaza Imperial y nunca más regresó.

Se quedó afuera esperando por más de una hora a que volviera y mientras eso pasaba leía una a una las recomendaciones:



Limpiar patas después de cada salida.



Servir comida en la mañana y cuando se le acabe (no come con juicio).



No soltar correa por ninguna razón.



Mantener con agua.



Tratar de no jugar con la manos con él.



Si se pone gruñón por ponerle pechera darle media galleta.



Tener cuidado con puertas pues se sale.



El sábado mezclar su comida con un sobre y dárselo.

"Este perrito ya está viejito. No lo voy a abandonar pero si el dueño me está viendo...espero me busque", dijo el taxista sorprendido.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com