En la mañana de este lunes se llevó a cabo la segunda mesa de trabajo entre el gremio de los taxistas y las secretarías de Gobierno y Movilidad, la cual contó con la presencia de representantes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y en donde el tema central fue lo referente al proceso de detección electrónica de infracciones.

A propósito de este encuentro, la Unión Nacional del Taxismo Democrático, organización que está conformada por conductores y propietarios de taxis de todo el país, confirmó que no participarán en el paro del 22 de febrero y que seguirán priorizando el diálogo.



"No respaldamos el paro que algunos líderes y voceros del gremio decidieron para el próximo 22 de febrero", se lee en un comunicado elaborado por la organización y firmado por líderes de Manizales, Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Neiva y Pasto, y al que este diario tuvo acceso.



Pese a esto, no se conoce con exactitud el número de taxista que se bajaron del paro, ni cuantos líderes sí harán parte de los bloqueos.



EL TIEMPO habló con Hugo Ospina, uno de los líderes del gremio -que no hace parte de esta organización-, y dijo que por ahora no han tomado una determinación.



"Ellos no son una organización gremial sindical, sin embargo, respetamos su decisión de apoyar", dijo.



Agregó que enviaron un derecho de petición al presidente Petro en donde solicitan, entre varios aspectos, tomar decisiones frente a las aplicaciones de transporte.



Otros líderes del gremio que se comunicaron con EL TIEMPO también afirmaron que por ahora tampoco hay una determinación al respecto.

En el próximo encuentro el tema central será lo relacionado con las tarjetas de control, de operación y las gestiones contra la ilegalidad.

REDACCIÓN BOGOTÁ

