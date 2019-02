Intolerancia sobre ruedas: taxista atacó con bate a carro particular

El hecho de intolerancia, revelado este viernes por el programa Arriba Bogotá del canal Citytv, ocurrió el 31 de enero pasado y quedó grabado en cámaras de seguridad y en una cámara interna del carro atacado. Las personas que iban dentro del vehículo aun no se recuperan de los momentos de pánico que vivieron.



El caso ocurrió en el barrio Carimagua de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la ciudad.

Según quedó grabado en el video del carro particular, el taxista iba en contravía y se ve cuando queda en frente del vehículo particular, en el que se movilizaba una familia con dos menores de edad.



El conductor aseguró al Noctámbulo de Arriba Bogotá que hubo una discusión, pero finalmente el taxista se fue. Tras el incidente, el particular siguió su camino pero de manera inesperada se percató de la presencia del taxista que lo seguía con luces altas e intentaba sobrepasarlo.



El conductor intentó evadirlo pero finalmente el taxista lo estrelló por el costado izquierdo y el conductor no pudo evadir el ataque que siguió porque compañeros del gremio amarillo le cerraron el paso por el costado derecho.



En el video se observa cuando el que aparentemente es el taxista ataca con un bate el carro particular por la parte delantera y por la parte de atrás.



La familia recuperó los videos de seguridad del sector en los que quedó grabado el ataque y tiene sus propias imágenes de la cámara integrada del carro, del que nunca se bajaron aunque dicen que el taxista intentó abrir el vehículo antes de atacarlo a golpes.



Después de golpear al vehículo particular el taxista se fue y ahora la familia agredida espera que lo localicen.



BOGOTÁ

Con reportería de Leonardo Ballesteros

Periodista Noctámbulo de Arriba Bogotá de Citytv