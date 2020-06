Después de una discusión, taxista arrolla a un ciclista y huye

Indignación causó en redes sociales un video difundido este jueves en el que se observa cómo el conductor de un taxi y un ciclista, que se encuentran sobre la carrera séptima con calle 85, en el norte de Bogotá, discuten después de un choque simple que protagonizaron.

Instantes después de un cruce de palabras, el ciclista decide retomar su camino y empieza a avanzar hacia el sur. No obstante, y pocos segundos después de arrancar, el taxista acelera, y choca por la espalda al ciudadano.

La primera es una infracción con accidente, por un giro prohibido. La segunda es una acción premeditada con alevosía. Muy mal #Bárbaro #CityNoticias pic.twitter.com/Q8dlbuEADH — Johnatan Nieto B. (@jnietoblanco) June 4, 2020

La persona que graba el video, tras el choque, pide que detengan el vehículo. Sin embargo, este desaparece sin dejar rastro. La bicicleta terminó completamente averiada y, todo indica, el ciudadano no sufrió lesiones de gravedad. Sin embargo, los comentarios de rechazo a este hecho no se hicieron esperar.



"Cabe denuncia penal, es repudiable e inaceptable estos bárbaros, por no decir delincuentes, al timón del servicio público. Hacen quedar a la inmensa mayoría responsables con su oficio", opinó el usuario de Twitter: @PedroAvilaO.



