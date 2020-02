Taxis no tendrán Pico y placa en Día sin carro y usarán camisa blanca 

Para satisfacer la demanda de transporte público en el Día sin Carro, que se realizará mañana 6 de febrero desde las 5 a.m hasta las 9 p.m, la Alcaldía de Bogotá decidió poner a disposición de la ciudadanía la totalidad de la flota del Sistema Integrado de Transporte Público en sus componentes troncal y zonal, y modificó el pico y placa para taxis.



Eso quiere decir que los carros amarillos con placas terminadas en 1 ó 2, que ese día tienen restricción, podrán circular de 5 a.m. a 8 a.m. y de 5 p.m. a 9 p.m.

Con esta medida se prevé un incremento cercano al 25% en la cantidad de taxis disponibles en los períodos pico.



La idea de esta medida, según la Secretaría de Movilidad, es reconciliar a los usuarios con el servicio, y comprometer a los conductores con mejorar la experiencia de viaje de los usuarios.

Como símbolo de reconciliación, los taxistas en servicio van a utilizar camisa blanca este 6 de febrero y van a suscribir un pacto con Bogotá en cabeza de su alcaldesa Claudia López, el cual incluye tres puntos: Un buen servicio de taxi, que mejore la experiencia de viaje y cautive a nuevos usuarios; La vida y la seguridad vial, que respete a los usuarios, ciclistas, peatones y a todos los actores viales; la renovación de la flota con tecnologías limpias y de bajas emisiones, que contribuya con el cuidado del ambiente y la mejora de la calidad del aire.

