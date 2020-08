3.500 mujeres taxistas ayudarán a prevenir violencias contra la mujer

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lideró un homenaje a las mujeres taxistas de la ciudad y reconoció la importante labor que diariamente hacen por mejorar la calidad de vida de sus familias y gremio. El evento se realizó en el Palacio de los Deportes.

En Bogotá hay alrededor de 3.500 mujeres taxistas y el 60 % de los viajes que se hacen en este tipo de transporte son realizados por ellas, de acuerdo a la última Encuesta de Movilidad 2019. “Mil gracias por su labor, ustedes están transformando este gremio, como todos los gremios en donde están, con un sello y un propósito distinto. No es solo andar por andar, es andar con cuidado, por eso hay seis veces menos siniestralidad

en las mujeres", dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

Durante el conversatorio con mujeres taxistas se exaltó la fuerza y valor de las mujeres en su trabajo por la ciudad. Además, se mostraron las acciones que se adelanta en la ciudad por mejorar las condiciones de vida de las mujeres en esta labor.

También se destacó que las empresas más representativas de taxi de la ciudad son lideradas y gerenciadas por mujeres.

El Plan de Desarrollo, Bogotá cuenta con una política de movilidad con enfoque de género que desde los diferentes espacios proteja a las mujeres y permita que se sienta seguras en las vías. La alcaldesa señaló que esta política pública además de buscar que las mujeres se sientan más seguras en las calles, busca mejorar la experiencia de viaje de todos en especial de ellas.



La secretaria de la Mujer, Diana Rodríguez, indicó que se busca incrementar la participación de la mujer en todos los ámbitos sociales, productivos y políticos.

Este año la Secretaría de la Mujer firmó dos alianzas con la empresa Taxis Libres y la aplicación Smart Taxi para prevenir la violencia sexual y la violencia intrafamiliar.

La estrategia “Taxistas en Equidad de Género” que se adelanta con ONU Mujer, le apuesta a formar este año a 500 conductores de la empresa Taxis Libres en prevención de la violencia y acoso sexual.



Esta formación se desarrollará con una escuela virtual que les brindará a taxistas hombres y mujeres conocimientos y herramientas en prevención de las diferentes formas de violencia y el acoso sexual que se presentan en el transporte público y que afectan a las mujeres.



Por su parte, con la app Smart City se desarrolla el programa “Héroes Smart Pass by Sodexo”, con el que hombres y mujeres taxistas de Bogotá prestan servicios de transporte a mujeres víctimas de violencias que necesitan llegar a las Comisarías de Familia o a las sedes de la Fiscalía para interponer una denuncia y a mujeres acogidas en Casas Refugio que deben realizar trámites relacionados con su proceso de

acceso a la justicia y otros dentro de la ruta de atención a víctimas.



El transporte de elementos de primera necesidad para las mujeres víctimas y sus grupos familiares también está incluido en las acciones de la alianza.



La Alcaldía de Bogotá trabaja en la ampliación de esta iniciativa para apoyar el sistema de alertas tempranas y a las abogadas de la Estrategia de Justicia de Género. Con el apoyo de Sodexo, este esquema puede cubrir gastos de gasolina y de los conductores de los vehículos que transportan a las mujeres.



Para celebrar el Mes del Taxista la Secretaría de Movilidad ha adelantado una serie de acciones para resaltar la labor de este gremio y mejorar sus condiciones seguridad en las vías.



Para esto se realizó la mesa de competitividad con el gremio taxista y se tiene prevista una mesa de seguridad vial este 20 de agosto. Se instaló en alianza con la Policía de Tránsito de Bogotá y con Seguros Mundial un punto de desinfección de taxis desde el 5 de agosto en el costado norte del estadio El Campín que presta servicio en jornadas

diarias y gratuitas de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. y los sábados de 8 a.m. a 12 del mediodía. Los días festivos no presta servicio.



Se entregarán 5.000 kits de bioseguridad a taxistas de Bogotá para promover el autocuidado y el aseo en la prestación del servicio para evitar la propagación del COVID-19. Además de 4.000 adhesivos a taxistas de Bogotá con los datos de la Línea púrpura distrital “Mujeres que escuchan mujeres” (teléfono de uso gratuito 24 horas todos los días: 01 8000 112 137 o Whatsapp: 300 755 1846), con el fin de que puedan orientar a aquellas mujeres que les soliciten información de la ruta de atención de las violencias de género.



A esto se suma una ‘Parada de Movilidad’ con un puesto de control de documentación y condiciones del vehículo por la que pasaron 105 taxistas que aprobaron a cabalidad los requerimientos del Grupo de Prevención y Pedagogía de la Policía de Tránsito de Bogotá.

