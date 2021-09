¿Qué pasó con el piloto de taxis eléctricos en Bogotá?

Parece ser que terminará el mal rato que tuvieron que vivir los conductores de taxis eléctricos en Bogotá. Casi ocho años después de iniciado el piloto, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha establecido una serie de compromisos con los conductores que en el 2013 apostaron y creyeron en una movilidad de cero emisiones.

“Le hemos dado un respiro adicional a este plan piloto, es resucitarlo”, dice con optimismo Rubén Vargas, uno de los conductores que cambiaron el taxi amarillo de gas y gasolina por su carro blanco y azul. Y, con nostalgia, agrega: “A nosotros nos prometieron el cielo y la tierra”.



En efecto, hace 10 años Bogotá dio, con bombos y platillos, una buena noticia: el Ministerio de Transporte había dado luz verde para que el Distrito pudiera iniciar un piloto para tener 50 taxis eléctricos rodando por la ciudad. Entonces hubo todo un desarrollo mediático: se habló de su importación, de las pruebas, de la instalación de las primeras electrolineras públicas, del decreto de la alcaldía y de las ventajas tributarias y ambientales que tendrían. Finalmente, entre 2013 y 2014, los carros blancos y azules de la marca BYD comenzaron a prestar sus servicios.



Los primeros años hubo una muy buena respuesta pese a las dificultades propias de un sistema pionero en Colombia. Sin embargo, pronto empezaron problemas más serios: por ejemplo, les retiraron electrolineras y no se sostuvo el fondo de promotores ambientales. Para 2017, Citytv reportó que algunos propietarios se habían declarado en quiebra y, así, comenzó el grito de SOS por el modelo de movilidad eléctrica que había generado tanta ilusión.



La situación llegó a tal punto que en la pandemia, que supuso otro golpe para el gremio, llegó a haber solo 27 de los 43 taxis que se habían habilitado para el piloto. En 2020, además, por asuntos relacionados con contratos, sacaron los pocos taxis que aún operaban en el aeropuerto.



“Cuando inició el piloto, nos dijeron que íbamos a tener trabajo garantizado, que íbamos a tener tarifas preferenciales, que íbamos a tener unos descuentos especiales en repuestos y mantenimientos, que nos iban a ampliar los puntos de carga... Pero en las administraciones siguientes eso no se dio”, cuenta Vargas, y explica que junto con la concejal María Fernanda Rojas estuvieron varios años solicitando atención por parte de la SDM.



“Desde 2018 estuve denunciando la situación. Ni finalizando la administración Petro –que lanzó el piloto, pero dejó muchos pendientes– ni en los cuatro años de la administración Peñalosa hubo mayor respaldo. En esta nueva administración insistimos”, comenta la concejal Rojas, y celebra que, finalmente, los escucharon.

En marzo comenzó una serie de mesas de trabajo –a la fecha van seis– entre la SDM y los conductores de taxis eléctricos para solucionar las deudas pendientes.



“Si el grupo de trabajo que tenemos hoy con Movilidad y con el Concejo hubiera estado desde que empezó el plan piloto, esto habría sido totalmente diferente”, comenta Vargas y reconoce que hoy hay voluntad para impulsar estos taxis.

Los acuerdos

EL TIEMPO consultó con la SDM cuáles fueron los principales acuerdos. Al respecto, la entidad respondió que se han hecho encuentros para identificar las necesidades y, además, para trabajar de manera intersectorial con otros actores involucrados (BYD, Enel, bancos, entre otros).



Un primer paquete de acuerdos apunta a mejorar la infraestructura de carga. “En el corto plazo (2021-2022) se espera contar con 20 cargadores rápidos de acceso público (potencia superior a 50 kW)”, indicó la SDM. Así mismo, la entidad dijo que se están explorando alianzas para instalar cargadores en las casas de los taxistas con opciones de financiamiento flexibles. En materia de carga, también se ha logrado que BYD haga el cambio gratuito de conectores en los carros que habían registrado fallas.



Vargas le había explicado a este diario que, si bien se les prometió hace años descuentos en los repuestos, no se había cumplido. “Entendemos a la marca, si a ellos los aranceles que les habían prometido no se los cumplieron, cómo nos pueden ellos mantener unos descuentos adicionales. Si falla uno en la cadena, automáticamente fallan los demás. Hay que mantener una sostenibilidad en el negocio”, indicó.



El otro paquete de acuerdos tiene que ver con financiamiento, un punto crucial para los conductores. “Algunos se colgaron en los pagos, por quiebra. Para muchos no fue sostenible, había pocas electrolineras, les salían pocos servicios... les salía más caro sacar el taxi, entonces optaban por dejarlo en casa y dedicarse a otra cosa”, denuncia la concejal.



Hoy, por fortuna, a través del Plan Marshall, ya se les hace un descuento del 70 por ciento en el impuesto vehicular. Ahora se avanza en negociaciones con bancos para solucionar las necesidades de los taxistas y los procesos de traspaso para quienes lo requieran. Además, se abrió la puerta para que puedan generar ingreso a través de publicidad exterior visual (PEV). MarketMedios ya presentó una propuesta que puede ser adoptada o no por cada taxista.



Finalmente, un tercer paquete de medidas consistirá en una estrategia para aumentar la demanda de sus servicios. Por un lado, ya se adelantan conversaciones con Opain para permitir nuevamente la operación de estos taxis en el aeropuerto. “Buscarán mostrar que, a pesar de que estos carros tienen más de cinco años, sus condiciones mecánicas y de comodidad están en los estándares de un vehículo de menos antigüedad”, comenta Rojas.



Por otra parte, a través de la resolución 38 de 2021, se eximió a estos taxis de pagar los 500 pesos que se les pide a los amarillos por el ingreso a la terminal de transportes para buscar clientes. Eso sin contar la estrategia de posicionamiento que se impulsará para que los ciudadanos elijan usar taxis eléctricos.



“Lo que más me ha gustado de todo esto que está pasando es ver a las entidades con la camiseta puesta. Eso lo anima a uno a seguir”, celebra Vargas, y anota que esperan otras mejoras.



“En el piloto nos faltó un seguro para proteger la inversión”, añade, y menciona que, por fallas en unas electrolineras, cuatro taxis sufrieron daños en sus sistemas (es decir, hoy solo quedan 39 taxis). Aunque dice que Enel los ha apoyado, resalta que no hay quién les responda mientras no tienen su herramienta de trabajo.



“Y es un poquito tarde”, comenta. El piloto, por los plazos establecidos, terminará en 2023.

¿Y después del piloto?

De acuerdo con información de la SDM, “el Ministerio de Transporte se encuentra en el proceso de sancionar el proyecto de modificación del Decreto 1079 de 2015”. Este permitirá que después de 2023 sigan operando los taxis del piloto y que las ciudades puedan “aumentar el 1 por ciento de su capacidad transportadora con vehículos de cero emisiones, sin estudios técnicos”. Eso significaría que Bogotá pueda tener 500 taxis eléctricos en el futuro.



Cumplirles hoy a los 43 conductores del piloto definirá si será posible pensar en una flota 10 veces más grande.

Así puede apoyar

La mejor manera de apoyar a los conductores de taxis eléctricos es utilizando sus servicios. Tenga en cuenta que...

Dilia Puerto es una de los 43 conductores de taxis eléctricos del piloto. Hace una semana recibió un premio de la Secretaría de Movilidad. Foto: Archivo particular



- La tarifa es la misma que la de un taxi amarillo normal, es decir, no se le cobrará más por tomar un taxi eléctrico.



- Ofrecen todo tipo de beneficios: no son ruidosos, sus conductores están capacitados en servicio al cliente y son de cero emisiones.



- Por un reciente acuerdo entre Movilidad y Radio Taxi Aeropuerto, ahora podrá encontrar taxis eléctricos en Titán Plaza, Unicentro, Salitre Plaza, Plaza de las Américas y los supermercados Éxito.



- Próximamente, Taxis Libres en su app le dará la opción de pedir taxis eléctricos.



- Si corre con suerte, podría tomar el taxi de Dilia Puerto, quien fue premiada en 2021 como una de los cinco mejores taxistas de Bogotá.

Además...

Bogotá está formulando la Política Distrital de Movilidad Motorizada de Cero y Bajas Emisiones 2022-2040. Esta política, según indica la Secretaría de Movilidad, busca:



- Diseñar incentivos para la movilidad eléctrica y a largo plazo desincentivos para vehículos convencionales.



- Consolidar una red de infraestructura de recarga inteligente.



- Generar un entorno de comunicación, pedagogía y desarrollo de capacidades técnicas para soportar la transición.



- Desarrollar un ecosistema de generación de investigación e innovación junto al sector privado y la ciudadanía.



- Promover una economía circular de baterías eléctricas".



Según le explicó la entidad a este diario, una pieza clave de la formulación de esta política será el piloto de taxis eléctricos.

ANA PUENTES