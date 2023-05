En medio de música y grandes exponentes del tatuaje, se realizará la octava edición de Tatto Music Fest, en el Centro de Eventos Autopista Norte, en la ciudad Bogotá, los próximos 20, 21 y 22 de mayo.

Este evento tiene como objetivo exaltar el tatuaje como un medio de expresión artístico y cultural, reconociendo a más de 300 creadores nacionales e internacionales.



Un espacio para que los apasionados por el skate, el hip hop, el grafiti y el metal se deslumbren por las creaciones que se realizarán en vivo.

Algunos de los jurados colombianos son: Camilo Osorio, Hans Felipe Pico, Juan Guillermo Moreno, Leonardo Castañeda, Camilo Olarte, Juan David Hurtado, No Outline. Además de Sinai Alba Tattoo y Milan Vukelic como internacionales.

“El evento va a estar cargado de música, arte y muchísimo talento. Vienen artistas de talla internacional, es el evento más grande del país”, señaló Camilo Osorio, tatuador profesional y jurado del festival para City Tv.



Además, señaló que aspectos se tendrán en cuenta para el concurso: las técnicas empleadas, “un tatuaje limpio” y que los diseños sean únicos.

La boletería del evento es de $116.000 y $280.000 - este valor depende del número de días a ingresar y de las exhibiciones de Bogotá o internacionales-.

Bandas musicales que estaran presentes en Tatto Music Fes:t

- Masacre.

- Perpetual Warfare.

- El ReDcode.

- Aire Como Plomo.

- Eshtadur.

- Deathmask.

- Jolliette.

- Todos los Muertos.

- Astrid Cruz.

- Above The Blue.

- Dies in The Sky.

- The Brain Rage.

- Lack Of Remorse.

- Surviving.

- Sobre Todo Nombre.

- Lupus.

- Almanegra.

- Sangre y Fé.

- Steelbreath.

- Hybrid Minds.

- Cemican.

- Tulkas.

- Sudarshana.

- Ladrones.

- Thell Barrio.

- Resorte .

- Zxmyr.

- Heres Come The Kraken.

- Athica.

- Fear Factory.

- Decicide.

- Kataklysm.

- Incantation.

- Sick Of It All.

- Bleeding Through.

- Whiplash.

- Evil Invaders.

- Misery Index.

- The Fall Of Atlantis.

- So This Is Suffering.

- Hostilties.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

VANESSA PÉREZ