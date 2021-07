Buscan Spark rojo que se llevó a joven que ahora está desaparecida

Un nuevo caso desaparición mantiene en vilo a una familia. Samanda Rico Silva, mamá de Tatiana Delgadillo Rico, de 16 años, le pide a toda la ciudadanía que la ayude a encontrar al dueño de un carro de marca Spark que recogió a su hija en frente de su casa.

La joven vive con toda su familia y estaba cursando grado 11 en un colegio privado. Ella desapareció el día lunes 12 de julio de 2021 sobre las 7:50 de la noche. “Ella estaba en su habitación, se encerró. Mi esposo intentó ingresar pero ella le dijo que se estaba cambiando, que no podía seguir, entonces él le dijo que si quería algo de comer. Ella le dijo que sí”.

Este es el carro Spark cuyo conductor recogió a la joven Tatiana Delgadillo Rico. Foto: Archivo particular.

Luego Samanda escuchó el sonido de una puerta que se cerraba y pensó que se trataba de su pareja que había ido por algo a la tienda, pero en realidad era la joven que salía de la casa y se montaba en un vehículo Spark rojo con parrilla. “La persona que conduce ese carro se llevó a mi hija. Necesito encontrarla”.



De todo esto se dieron cuenta porque vecinos del barrio tienen cámaras de seguridad que grabaron el momento cuando la joven se subía a ese extraño vehículo. “Nosotros hemos hecho un barrido en el barrio para saber si reunimos más pistas sobre su paradero. Lastimosamente no hemos podido identificar las placas del vehículo”.

Tatiana Delgadillo Rico había contado de episodios de acoso escolar en su colegio. Foto: Archivo particular.

Yo quiero decirle a mi hija que me perdone si fallé como mamá, que podemos conciliar y arreglar las cosas, podemos empezar de cero y hacer borrón y cuenta nueva. Siempre hay una segunda oportunidad FACEBOOK

Según la familia de la joven, ella nunca se había ido de la casa de esa forma pero por un compañero de estudio sí se había percatado de que recientemente tenía problemas de hostigamiento escolar. “Le decían que era gorda, fea y otras ofensas muy duras”.



Ese mismo joven les contó que Tatiana había discutido con un compañero del colegio por haber socializado fotos íntimas de una alumna.



“Nos dijeron que mientras el estudiante había permanecido en la institución a la estudiante la habían echado del plantel”. El ambiente no era para nada agradable para esta joven.

Lo que mantiene en vilo a esta familia es que la joven les dejó una carta de despedida en la que les manifiesta que se siente sofocada, que está mal emocionalmente y que ya no aguanta más. “Dice que tiene intenciones de quitarse la vida. Le deja una carta a dos amigas, a su hermano y a nosotros. Dice que prefiere volar lejos y que la muerte es muy bella, y que por eso nadie quiere regresar de ella”.



Solo una vez esta joven les contó a sus padres que no quería estudiar más en ese colegio pero ellos le dijeron que solo faltaban seis meses para que se graduara y que tenía que pensar mejor en su futuro. “Ya nos veníamos dando cuenta que ella había perdido el interés por la universidad, por el estudio, por sus sueños”.



Tatiana quería estudiar derecho y especializarse en ciencias políticas. “Ella es muy activista. Le disgustan mucho las injusticias sociales. Pelea por esas cosas”, contó su madre.

Facebook Twitter Linkedin

Tatiana Delgadillo Rico . Foto: Archivo particular.

Samanda dice que no tiene conocimiento de quién pueda ser el dueño del vehículo que la recogió como tampoco pruebas de conversaciones con extraños a través de las redes sociales. “Los investigadores han hecho su trabajo y tampoco encontraron nada”.



Al parecer, Tatiana había estado acumulando frustraciones. “Se había quejado de que su hermano mayor no había vuelto a la casa. Yo le expliqué que no podía porque su papá tenía covid y que no podía enfermarse, ni enfermar a la novia y que por eso había preferido quedarse donde ella. Esa lejanía no le gustaba”.



Otro episodio había convulsionado a la familia. “Habíamos encontrado unas fotos de ella en redes sociales que no nos gustaron como familia y eso hizo que le quitáramos el celular y el computador durante 20 días. Eso la enojó muchísimo. Ella insistía en que esa era su vida privada pero nosotros le decíamos que ella era menor de edad”. Eso la desbordó en época de vacaciones en donde los adolescentes se aferran más a sus contactos virtuales.



Y como si fuera poco la angustia que vive esta familia, un supuesto grupo de milicias urbanas los llamó a decirles que ellos manejaban una red de trata de personas y que necesitaban dinero. “Nunca nos mandaron una prueba de que realmente ellos la tienen o de la marca de computador que ella se llevó”. Ella vestía una falda plisada rosada, un saco negro de manga larga, tenía unas medias blancas y unos botines.



La joven aparece no activa en redes sociales y cada minuto que pasa es un infierno para su familia. “Yo quiero decirle a mi hija que me perdone si fallé como mamá, que podemos conciliar y arreglar las cosas, podemos empezar de cero y hacer borrón y cuenta nueva. Siempre hay una segunda oportunidad”.

Si usted sabe algo de esta joven, estos son los teléfonos de contacto:



3006983303

3013641784

Policía: 123.

Infancia y adolescencia: 141

Gaula: 165.

