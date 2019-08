Promoambiental subirá 300 pesos en cobro de aseo

Los habitantes de las localidades de Usaquén, Chapinero, La Candelaria, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Sumapaz que pagan servicio de aseo deben estar atentos porque, a partir del 9 de septiembre comienza el cobro con el recibo de la energía. En adelante, será un pago mensual que, según la información del operador de la zona, Promoambiental, reflejará un incremento de 300 pesos, por concepto de comercialización.

Los cambios que traerá para el usuario son que recibirá su factura cada mes, y no cada dos meses como se recibía; y en términos de costos, tendrá un incremento fijo máximo de 300 pesos por concepto del cambio de facturador, y será para todos los estratos. Sin embargo, aumentaría dependiendo de otros conceptos, por ejemplo, la implementación de cestas y el barrido.



Vladimir Jaramillo, gerente general de Promoambiental, aclaró que el aumento variará por esos factores.

Según Jaramillo, uno de los argumentos para cambiar el servicio de la Empresa de Acueducto de Bogotá (Eaab) a Enel- Codensa, es que "mejorará el sistema de facturación y se distribuirá el pago entre más usuarios, pues actualmente hay muchos habitantes de las localidades que no aportan por estos servicios".



Además, el usuario podrá tener mayores detalles y claridad de los conceptos que se facturan, accederá a factura electrónica, con la que se busca aportar a la conservación del medio ambiente, y contará con diferentes medios digitales de pago.



“Somos conscientes que estos cambios pueden generar inquietudes en nuestros usuarios y siempre estamos dispuestos a aclarar todas sus dudas. Para nosotros es importante evidenciar que con este cambio hay un beneficio general para nuestras localidades, pues si más personas aportan por los servicios de aseo la tarifa será más justa para todos”, afirmó Vladimir Jaramillo, gerente general de Promoambiental Distrito.



Los usuarios que tengan dudas sobre estos cambios de facturación podrán comunicarse a la línea 110 o acercarse a los Centros de Atención al Usuario ubicados en: Chapinero, en la transversal 4 No. 51A– 25, Supercade 20 de Julio, ubicado en la carrera 5A No. 30D- 20 Sur, y Toberín, en la carrera 21 No. 169-76.

Un cliente menos

Promoambiental sería el segundo cliente que Empresa de Acueducto de Bogotá (Eaab) pierde en menos de cinco meses, pues Área Limpia, que opera en Suba, también comenzó a facturar con Enel- Codensa, desde mayo, por diferencias con Eaab.



Sin embargo, el gerente de Proomoambiental aclaró que el cambio se debe a mayor cobertura y no a las razones expresadas por el otro operador.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Twitter: @BogotaET