Tarifa de TransMilenio subirá $ 100 desde el 2 de marzo

La Alcaldía de Bogotá autorizará el incremento de 100 en el valor del pasaje en TransMilenio. La nueva tarifa entrará a regir desde el 2 de marzo.



Con este aumento, la tarifa para los usuarios del sistema subirá de 2.400 a 2.500 pesos.

El mismo aumento se aplicará para el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), que pasará de 2.200 a 2.300 pesos.

El anuncio del aumento se hizo oficial en la mañana de este miércoles, por la Secretaría Distrital de Movilidad. El borrador de decreto fue publicado en la noche del martes en la página web de la entidad.



(Le puede interesar: ¡No se pierda! Estos son los cambios en rutas de TransMilenio)



La última vez que se había incrementado la tarifa del sistema fue el 2 de febrero de 2019, cuando también subió 100 pesos, para ubicarse en 2.400.



El decreto por medio del cual se autoriza el incremento de la tarifa, que conoció en exclusiva EL TIEMPO, también aumenta el valor del transbordo del componente zonal (azules) al troncal en 200 pesos. No tendrá alza el transbordo de zonal a zonal ni de troncal a zonal.



Tampoco tendrá incremento la tarifa para las poblaciones vulnerables, como lo son las que se encuentran en la encuesta del Sisbén, con puntaje entre 0 a 30,56; personas mayores de 62 años y personas en condición de discapacidad. Estos grupos de población han venido siendo subsidiados.



(Lea también: ¡No se pierda! Estos son los cambios en rutas de TransMilenio)



La decisión de la alcaldía también incluye un aumento en la llamada ventana de tiempo para transbordo (el lapso en el que un usuario puede realizar cambiar de bus). Este pasa de 95 minutos a 110 minutos y se aplicará hasta por dos transbordos en este lapso.



Esta medida se estima que beneficia a 26.000 personas que hacen los trayectos más largos.



Aunque la administración de Claudia López estaba revisando si autorizaba o no un incremento en la tarifa del sistema, finalmente se decidió por esta opción, por cuanto ya estaba contemplado en el presupuesto aprobado para este 2020.



Una decisión contraria habría significado buscar recursos para soportar el congelamiento del pasaje. No aumentar la tarifa en 100 pesos le costaría al Distrito 119.000 millones este año.



De hecho, el pasaje ya se encuentra subsidiado y eso ha generado un déficit de 892.000 millones de pesos. Hoy, un pasajero le cuesta 2.629 pesos a la ciudad y el sistema recibe en promedio 1.984 pesos.



(Además: ¿Por qué un policía le pegó a mi esposa en TransMilenio?)



El tema del aumento de la tarifa había sido motivo de un intenso debate en el Concejo de Bogotá el pasado 29 de enero. Durante la discusión, un sector del cabildo distrital pidió que se congelara.



La preocupación entre los cabildantes era que si bien se necesitaba un alza, de aplicarse esta afectaría a los estratos 1, 2 y 3, que son los principales usuarios, y desestimularía aún más el uso de los sistemas troncal y zonal, pero favorecería otros modos de transporte, como el SITP provisional y la motocicleta.



Incluso se planteó que el sistema ha perdido 198 millones de viajes por los aumentos en la tarifa y la inconformidad de los usuarios.



No obstante, otro sector del Concejo pidió ser responsables con las finanzas de la ciudad y expresó su apoyo a que se aumente la tarifa en 100 pesos.



El secretario Distrital de Movilidad, Nicolás Estupiñán, se mostró en ese momento inclinado hacia la posibilidad de no realizar un nuevo incremento y dijo que estaban buscando soluciones a la “tensión entre la sostenibilidad financiera del sistema y la capacidad de pago de los usuarios”.



(En fotos: Estaciones de TransMilenio donde más roban, según Concejo de Bogotá)



Estupiñán, de hecho, les pidió apoyo a los concejales para encontrar fuentes alternativas de financiación que permitieran no hacer un aumento y mantener los subsidios a la población más vulnerables, principalmente. Eso sí, quedó claro que se iba a revisar quiénes realmente necesitan los subsidios y quiénes no.



Durante la administración del exalcalde Enrique Peñalosa el pasaje subió 600 pesos en total, al pasar de 1.800 a 2.400 pesos. Y su antecesor, Gustavo Petro, creó un sistema de tarifa diferencial para las horas pico y las horas valle. Sin embargo, esto le generó un millonario hueco al sistema.

BOGOTÁ