Claudia López anuncia que tarifa de TransMilenio no subirá este año

La alcaldesa Claudia López anunció en la noche de este jueves que no subirá este año la tarifa de sistema TransMilenio. Con ese fin dijo que llevará un acuerdo al Concejo.



La tarifa de los buses articulados está en 2.500 pesos y del SITP (zonales) en 2.300 pesos. La última vez que se subió la tarifa fue en marzo del año pasado, por decisión de la Administración anterior.

(¿Se viene una nueva alza del pasaje de TransMilenio y del SITP?)



El anuncio lo hizo la mandataria en Pregunta Yamid, en el Noticiero CM&.



"No. No están los hogares en esas condiciones", afirmó López a la pregunta de Yamid Amat, director del noticiero de la noche que se transmite por el Canal 1.



"TransMilenio lo usan fundamentalmente gente humilde, de estro 1 y estrato 2", agregó la alcaldesa.



La mandataria recordó que el año pasado se aprobó en el Concejo de Bogotá el acuerdo de emergencia cambio climática, que entre otras cosas busca seguir ampliando la flota de buses eléctricos del sistema de transporte público para que no contamine.



En ese contexto, según dijo, "hicimos un acuerdo para este año radicar nuevas fuentes que no suban la tarifa, que permitan que la tarifa siga congelada, pero que nos permita también financiar el transporte público. De manera que ese es un tema que llevaremos al Concejo de Bogotá".



López insistió en su promesa de campaña y reiteró: "​Los bogotanos tendrán a misma tarifa que han venido pagando, no va a subir la tarifa de TransMilenio".



De acuerdo con lo señalado por la alcaldesa, tampoco subirá la tarifa de los buses zonales (azules), que se encuentra en 2.300 pesos.



(Carrera mínima de taxi en Bogotá queda en 4.200 pesos)



El anuncio de López se da un día después de que la presidenta del Concejo de Bogotá, María Fernanda Rojas (Partido Alianza Verde), pidió a la Alcaldía Mayor no subir este año la tarifa del sistema Integrado de Transporte Público (SITP), como lo publicó este diario.



Rojas argumentó que, en la actual coyuntura de crisis por la pandemia, un alza golpea a los usuarios, que, en buena parte, pertenecen a los hogares más pobres y vulnerables.



Dijo que los incrementos en los últimos cinco años (desde 2016) en los componentes troncal y zonal han tenido un aumento del 39 y el 53 por ciento, respectivamente, lo que significa un incremento superior al que ha tenido el salario mínimo.



Dichas alzas, agregó, llevaron a que muchos usuarios se vieran excluidos del sistema y aumentara la evasión o cambiaran el modo de trasporte. Cita como ejemplo que en 2019 los buses azules ya habían perdido el 18 por ciento de sus usuarios.



“Se suma a esta situación el drástico recorte de los subsidios, lo que, en términos prácticos, hizo que algunas personas Sisbén 1 pasarán de pagar 900 pesos en 2015 a 2500 en 2020”, explica la concejala del partido Alianza Verde.



(Cómo evitar que se adelante el tercer pico de contagio)



Sin embargo, la también concejal de Alianza Verde Lucía Bastidas advirtió que no subir el valor del pasaje en el sistema tendría un efecto en el Fondo de Estabilización Tarifaria, que recibe recursos de Distrito para compensar el déficit que desde el principio viene arrastrando el sistema.



Bastidas dijo que existen dos caminos para mantener congelada la tarifa del sistema: uno es vía nuevos impuestos, como el parqueo en vía, cobro por congestión y por contaminación, peajes urbanos, multas, cobros de plusvalía en predios cercanos a corredores viales de troncal.



La otra opción es redistribuir el presupuesto del Distrito y aumentar la inversión en el Fondo de Estabilización Tarifaria, aunque esto, afirma, implica quitarles recursos a otros sectores.



La concejala propuso, entonces, avanzar con la alternativa de los nuevos impuestos y continuar con el aumento de la tarifa, pero de manera proporcional y generando beneficios temporales, no permanentes.



De acuerdo con ella, la actual situación del Fondo es producto de que entre 2013 y 2015 no aumentaron las tarifas y, además, se dieron beneficios en horas valle.



Cabe recordar que el sistema de transporte público en Bogotá tiene dos tipos de tarifas: la técnica y la del usuario. La diferencia de las dos es lo que debe pagar de más el Distrito al operador, y que sale del fondo de estabilización.



No obstante, la tarifa técnica ha aumentado tanto para TransMilenio como para los buses zonales con la menor cantidad de pasajeros que transportan desde el inicio de la pandemia.



Cabe recordar que el sistema TransMilenio estuvo operando al 35 por ciento de capacidad y luego pasó al 50 por ciento. Pero en diciembre pasado, la empresa TransMilenio informó que "el porcentaje de validaciones en hora pico no ha superado el 30 % en el componente troncal y el 40 % en el zonal".



También señaló que el sistema en sus dos componentes tiene disponibilidad de la totalidad de la flota. En el componente troncal: 2.236 buses y 787 alimentadores. Y en el componente zonal: aproximadamente a 5.500 vehículos.



Redacción Bogotá