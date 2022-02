En Bogotá ya no será obligatorio el uso del tapabocas en el espacio público. En la mañana de este miércoles, la alcaldesa Claudia López puso en consideración del Gobierno Nacional la posibilidad de que el tapabocas no tuviera que ser utilizado en estos entornos; pero, durante el momento del anuncio, el presidente Iván Duque confirmó que se levantará el uso obligatorio del tapabocas en el espacio público siempre y cuando el municipio tenga una tasa de vacunación contra el covid-19 superior al 70 %.



Según el vacunómetro de Saludata, Bogotá tiene un 94,3 % cumplimiento con dos dosis de su meta de cobertura útil en vacunación. Por tanto, cumple con el requisito.



Así las cosas, como confirmó la alcaldesa, a partir de este 1 de marzo no será obligatorio el uso del tapabocas en el espacio público. Aunque, si el Gobierno Nacional modifica los decretos, esto podría estar vigente desde antes.



¿En qué casos puedo quitarme el tapabocas

Usted puede no usar el tapabocas en un lugar abierto / al aire libre donde sea posible el distanciamiento social de al menos un metro.



No obstante, hay casos en los que usted sí debe usar el tapabocas. "No estamos diciendo que no más tapabocas. La pandemia sigue, la pandemia la tenemos que seguir vigilando, nos tenemos que seguir cuidando (...) El tapabocas lo debemos seguir cargando", aseguró López.

¿En qué casos sí debo usar el tapabocas en Bogotá?

1. Si usted lo desea, puede seguir usando el tapabocas en el espacio público. Lo que se levanta es la obligatoriedad, pero aún es una opción para quienes, voluntariamente, quieran seguir usándolo en espacios al aire libre.



2. Si usted tiene síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta, dificultad para respirar) debe aislarse y usar de manera permanente el tapabocas.



3. Si usted no se ha vacunado contra el covid-19.



4. Si está en espacios al aire libre pero con aglomeraciones. Por ejemplo, en los conciertos.



5. En los espacios cerrados.



6. En el transporte público (TransMilenio, Sitp, etc).



7. En colegios y universidades.



8. En iglesias o sitios de culto religioso.



9. En establecimientos de comercio cerrados.



"Vamos a empezar a utilizarlo de manera inteligente. Dependiendo la ventilación y el espacio en el que estamos", explicó la alcadesa.

EL TIEMPO