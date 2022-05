Este lunes 2 de mayo será el primer día laboral en Bogotá en el que el uso del tapabocas dejará de ser obligatorio.



Por disposición del Ministerio de Salud, ya no será obligatorio el uso del tapabocas en espacios cerrados en los municipios y ciudades donde el 70 por ciento de la población cuente con esquemas completos de vacunación contra covid-19 y que, de ellos, el 40 por ciento tenga la dosis de refuerzo.



Esta medida comenzó a regir a partir del 1 de mayo. No obstante, recuerde que el tapabocas seguirá siendo obligatorio en tres escenarios:



- Transporte público



- Hospitales o centros de salud



- Centros educativos



Eso sí, tenga en cuenta que para estas mismas ciudades y municipios -entre los que se encuentra Bogotá- el uso del tapabocas dejará de ser obligatorio en centros educativos a partir del 15 de mayo.

Este lunes, el Secretario de Salud, Alejandro Gómez, explicó que esta decisión es posible por el avanzado nivel de vacunación contra el covid-19 en Bogotá.



"Le estamos diciendo adiós al tapabocas gracias a los extraordinarios niveles de vacunación que hemos logrado. En Bogotá hemos aplicado más de 16 millones de dosis, (...) 6'579.987 primeras dosis y 5'860.000 esquemas completos. En dosis de refuerzo estamos por encima de los 2'5 millones", reportó el Secretario.



"Podemos empezar a dejarlo. Porque el hecho de que no sea obligatorio no significa que sea prohibido. Habrá personas que decidan por temas de cuidado y prevención seguirlos utilizando... y eso no está mal", anotó el Secretario.



A partir de este lunes, estará por verse si los bogotanos mantendrán o no el uso del tapabocas en espacios cerrados. En el caso de espacios abiertos, por ejemplo, pese a que tampoco es obligatorio, aún se mantiene su uso entre la mayoría de la población.



"Por precaución... utilizarlo a medida que la situación vaya mejorando. Lo seguiré usando", le aseguró una ciudadana a City Tv.

BOGOTÁ - CITY TV

*Con reportería de Marco Mosquera, periodista de City Tv