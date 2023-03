La calidad del aire en la capital agravado por el aumento del material particulado llevó a las autoridades a poner ciertas medidas y restricciones, como el uso obligatorio del tapabocas en buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y Transmilenio y la suspensión del pico y placa solidario.

De la misma manera comenzó el control de las autoridades a quienes no lleven el tapabocas puesto en los sistemas de transporte público. La mayoría no cumplió la restricción. Infringir esta norma le podría costar hasta 900.000 pesos. “La contaminación ambiental, sobre todo en niños y niñas o en personas que tiene problemas respiratorios, produce irritación, tos, broncoespasmos y puede agravar los cuadros. Esta situación nos lleva, entonces, a que nos pongamos en alerta todos y tomemos medidas”, declaró el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez.

En hospitales, las urgencias por enfermedades respiratorias ya están empezando a aumentar. De acuerdo con el secretario Alejandro Gómez, hay un “70% en la ocupación de la UCI pediátrica y 76% en la ocupación de las camas hospitalarias”.



Otros ciudadanos sorprendidos con las medidas fueron los que pagaron para no tener pico y placa y no sabían que este martes no podían sacar su vehículo a pesar del pago. "Los que salgan en esta semana que hayan adquirido esos servicios serán objeto de imposición de comparendos", indicó Deyanira Ávila, secretaria de Movilidad de Bogotá.

A los conductores que no cumplan la medida, no solo se les inmovilizará el vehículo, sino que también tendrán pagar hasta 500.000 pesos de multa. Las restricciones podrían ser levantas el próximo viernes, 3 de marzo.

Bogotá está en pico respiratorio

La frecuencia de personas con enfermedades respiratorias agudas (ERA) ha venido en aumento por factores climáticos, pero a esta situación cíclica que ocurre en ciertas épocas del año se le suma la emergencia ambiental por la mala calidad del aire y la posterior alerta ambiental.

Según el secretario de Salud, Alejandro Gómez, el material particulado, producto de los incendios en la Orinoquia y Venezuela, sigue siendo el principal factor del deterioro de la calidad del aire, que está afectando principalmente a adultos mayores y niños, y más si tienen problemas respiratorios previos.



En el 2021, en la capital, 2.661 personas perdieron la vida por factores asociados a la mala calidad del aire por enfermedades como ERA, isquémica del corazón, accidentes cerebrovasculares, entre otras. “En toda Bogotá, pero sobre todo en las zonas de mayor riesgo, tenemos que empezar a tomar acciones como limitar algunas actividades para proteger la vida y la salud de la gente”, dijo el funcionario.

Una de ellas es el uso obligatorio de tapabocas en el transporte público y en los colegios públicos y privados para evitar la trasmisión viral. “Esas partículas que miden menos de 2,4 micras tienen la capacidad de llegar hasta la parte más profunda del tejido pulmonar y es ahí donde generan todos los daños”, explicó el secretario.



Hoy, según cifras de la Secretaría de Salud, se registra una ocupación del 73 por ciento en camas de UCI pediátrica y del 76 por ciento en hospitalización pediátrica. Además, con corte a la tercera semana de febrero del 2023, se ha reportado un total acumulado de 192.146 atenciones por infección respiratoria aguda para todas las edades y áreas de atención.



Dado este panorama, la Secretaría de Salud hizo un llamado al Ministerio de Salud y Protección Social para que se brinde un soporte económico a la red pública hospitalaria de Bogotá para que se generen precios de sustentación que permitan la ampliación de camas de UCI y de hospitalización pediátrica para superar los picos respiratorios que se presenten en 2023.

Es necesario aumentar la capacidad instalada, hasta en 35 camas de unidades de cuidado intensivo (UCI), para niños y niñas durante la declaración de picos respiratorios.



Además, solicitó que se brinde el soporte necesario para ampliar hasta en 98 las camas de hospitalización pediátrica en clínicas y hospitales de la capital del país, durante el periodo de duración de los picos epidemiológicos, que traen consigo el aumento considerable de casos en dos momentos del año.



“Históricamente, en Bogotá requerimos todos los años ampliar la capacidad hospitalaria para atender los picos respiratorios. Por eso le pedimos al Ministerio de Salud brindar precios de sustentación para aumentar las camas de UCI y hospitalización pediátrica; es algo que ya hicimos durante la pandemia y es muy útil para garantizar la atención necesaria”, dijo el secretario de Salud, Alejandro Gómez López.

Gómez explicó que, si se agrava la situación, se debe aumentar la alerta y tomar medidas adicionales para garantizar el acceso a los servicios que se requieran.



Entre las estrategias de intervención que se trabajarán con las EAPB, se requiere continuar la implementación de los planes de acción para prevención, atención y control de la infección respiratoria aguda, así como ampliar la red de servicios pediátricos y verificar la oferta por localidad en la ciudad, generando alternativas a las IPS con ocupación cercana al 100 por ciento.



También se les solicitó a los aseguradores verificar la disponibilidad y suficiencia de insumos, medicamentos, oxígeno, entre otros, y monitorear la prestación de los servicios de salud como ocupación, capacidad instalada, oportunidad, acceso, entre otros factores.

Así puede prevenir agravamiento

En los colegios y jardines infantiles:



- En personas de 2 años y más, uso de tapabocas en rutas escolares.

- En personas de 2 años y más con infección respiratoria aguda (ERA), usar tapabocas.

- Restringir la actividad física en espacios abiertos en el horario de 6 a. m. a 10 a. m.

- Todas las instituciones educativas, colegios y jardines infantiles, deben reforzar las medidas para prevención de infección respiratoria aguda (ERA) como lavado de manos y limpieza de superficies.



A la ciudadanía en general:



- Para las personas con infección respiratoria aguda se recomienda aislamiento voluntario, si no es posible, es obligatorio el uso de tapabocas.

- Uso de tapabocas obligatorio en transporte público, y será recomendación en peatones y biciusuarios.

REDACCIÓN BOGOTÁ