A partir de este martes 1 de marzo, y hasta nuevo aviso, ya no es obligatorio usar tapabocas en espacios abiertos en Bogotá. El levantamiento de la medida, que fue anunciado hace una semana por el presidente IvánDuque, fue confirmado en la mañana de este martes por el Secretario de Salud, Alejandro Gómez.



“Hoy anunciamos dos buenas noticias para la ciudad. La primera es la eliminación de la obligatoriedad del uso del tapabocas en los espacios abiertos y la segunda es que la ciudad superó el cuarto pico”, manifestó el Secretario.



Sin embargo, pese a esta nueva libertad, muchos ciudadanos han decidido continuar usando tapabocas en espacios abiertos.



Así lo pudo evidenciar EL TIEMPO en un recorrido por las localidades de Kennedy, Puente Aranda y Teusaquillo. Solo unos pocos ciudadanos se retiraron el tapabocas mientras estaban caminando en la calle; pero la gran mayoría aún llevaba el suyo.

Desde este 1 de marzo ya no es obligatorio usar tapabocas en el espacio público. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO Los ciudadanos salen a la calle con tapabocas. Dicen que persiste el miedo al contagio. Foto: Mauricio Moreno Desde este 1 de marzo ya no es obligatorio usar tapabocas en el espacio público. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO Así se ven las calles este 1 de marzo. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO Así se ven las calles este 1 de marzo. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO Así se ven las calles este 1 de marzo. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Algunos ciudadanos le manifestaron a City Tv que preferían usarlo para seguir protegiéndose contra el covid-19. "Yo no quiero quitármelo, porque me dan miedo los que no se vacunan", dijo, por ejemplo, Rosalba Páez, una ciudadana.



"Lo uso por prevención. Mejor uno cuidarse... a mí me dio covid-19 hace año y medio. Me dio muy duro", agregó Rubén Darío Hernández, otro transeúnte.



Otros le aseguraron a EL TIEMPO que lo hacían por practicidad, pues estaban a punto de abordar un bus o un taxi, donde sí es obligatorio portar mascarilla.



Algunos vendedores informales también decidieron seguir llevándolo. Una vendedora de jugos le aseguró a este diario que lo hacía por seguridad de sus clientes y de ella misma.



Eso sí, los ciclistas fueron quienes más aprovecharon la libertad de no usar tapabocas. Varios de ellos se lo retiraron para respirar con tranquilidad mientras se movilizaban en bicicleta.

Desde este 1 de marzo ya no es obligatorio usar tapabocas en el espacio público. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO Desde este 1 de marzo ya no es obligatorio usar tapabocas en el espacio público. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

¿En qué casos sí debo usar el tapabocas en Bogotá?

1. Si usted lo desea, puede seguir usando el tapabocas en el espacio público. Lo que se levanta es la obligatoriedad, pero aún es una opción para quienes, voluntariamente, quieran seguir usándolo en espacios al aire libre.



2. Si usted tiene síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta, dificultad para respirar) debe aislarse y usar de manera permanente el tapabocas.



3. Si usted no se ha vacunado contra el covid-19.



4. Si está en espacios al aire libre pero con aglomeraciones. Por ejemplo, en los conciertos.



5. En los espacios cerrados.



6. En el transporte público (TransMilenio, Sitp, etc).



7. En colegios y universidades.



8. En iglesias o sitios de culto religioso.



9. En establecimientos de comercio cerrados.

