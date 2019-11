En vilo licitación de $ 7 billones para buses nuevos del SITP

Este viernes 29 de noviembre se cierra la licitación para que los inversionistas pujen por la compra de 2.655 buses nuevos con norma Euro VI y/o eléctricos del SITP.



Estos vehículos son para atender a los pasajeros que se movilizan entre los sectores de Suba Centro, Fontibón, Perdomo, Usme y también parte de la flota para la localidad de San Cristóbal.

Sin embargo, fuentes que hacen parte del negocio y que estaban interesados en participar, informaron a EL TIEMPO que dadas las condiciones actuales, lo más probable es que no se presenten a la licitación. ¿Por qué?



Según explicaron, la escalada del pecio del dólar, los ataques de los vándalos, el robo de un bus del SITP que fue utilizado para saquear un supermercado en Ciudad Bolívar, el impacto de la economía en los últimos ocho días y en general la incertidumbre, son los principales argumentos para no entrar al negocio.



(Lea también: Envían a la cárcel al responsable de robarse un bus del SITP)



"Con el clima económico que estamos viviendo por estos días para nosotros es muy difícil participar", dijo uno de los interesados.



También señalaron que la banca y las aseguradoras se abstuvieron de garantizar los recursos y las pólizas.



"Bogotá va a perder la oportunidad histórica de renovar lo que se conoce como el SITP provisional porque nadie va a invertir para que le rompan el vehículo", expresó uno de los operadores.



(Además: Imágenes exclusivas de cómo se robaron bus del Sitp en el paro)



TransMilenio, por su parte, no se pronunció al respecto.



En un comunicado emitido el 23 de julio pasado, cuando se abrió por primera vez esta misma licitación, la administración distrital dijo que "la apuesta es por tener una flota de buses con diferentes combustibles y energías para garantizar la operación del componente zonal que mueve cerca de 1'600.000 viajes al día".

El 8 de octubre fue declarada desierta porque ningún proponente se presentó a este proceso. Ese mismo mes se reabrió un nuevo proceso que es el que hoy está en vilo.



En la estructuración del negocio, como se informó en su momento, fue separar la provisión de flota por un lado y la operación y el mantenimiento por el otro con el fin de minimizar los riesgos de la operación y mejor calidad del servicio.

La licitación contempla que los nuevos buses brindaran a los usuarios WiFi y puertos USB para cargar dispositivos móviles.

A mediados de noviembre pasado, TransMilenio adjudicó licitación por 2,4 billones de pesos para la adquisición, operación y mantenimiento de 379 buses eléctricos que se esperan lleguen a operar en la ciudad en septiembre de 2020.

Redacción Bogotá