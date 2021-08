¿En qué quedan los árboles en la 68?: IDU y Ambiente responden

En los próximos días se definirá la reacción legal de la Alcaldía de Bogotá a la medida cautelar que decretó el juzgado 49 administrativo de Bogotá contra las resoluciones que autorizaban los tratamientos silviculturales en el marco del proyecto de la troncal de TransMilenio por la avenida 68. La medida responde a una acción popular interpuesta por Ericsson Ernesto Mena y otros ciudadanos el 8 de julio de 2021.

Después de analizar el caso, la juez resolvió suspender las nueve resoluciones de los tratamientos, vincular a los consorcios y al Jardín Botánico y requerir a la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) con el fin de que informe si para el proyecto y el manejo del arbolado se requieren estudios o medidas para proteger la fauna.



En la tarde de ayer, el IDU, entidad responsable de las obras, y la Secretaría Jurídica Distrital se reunieron para definir su respuesta legal al juzgado.

En conversación con EL TIEMPO, el director del IDU, Diego Sánchez, antes del encuentro, habló sobre el futuro de la obra.

¿En qué queda hoy la troncal? ¿Obras totalmente suspendidas?

Una vez recibimos la decisión de la juez de suspender los actos administrativos, y leyendo no solo el fallo, sino también todo los considerandos, entendemos que lo que hay que suspender son todas aquellas actividades relacionadas con tratamientos silviculturales (talas, traslados, cualquier intervención sobre árboles y zonas verdes) donde exista suelo natural, donde haya riesgo al cauce de una quebrada o canal, y en ese sentido les hemos pedido a los contratistas que se suspendan todas las actividades sobre ese tipo de superficies. Pero no vemos, por ejemplo, que se tengan que suspender actividades como traslado de redes y trabajos sobre zonas duras, como lo son reparcheos.



Nuestra interpretación de las decisiones que la juez toma tiene que ver con una solicitud de modificar esas resoluciones del año 2019. Había fallas que son argumentadas por el demandante y la ciudadanía.

¿Qué hicieron con esas resoluciones de 2019?

Desde marzo hicimos un trabajo con comunidad, JBB y SDA y los nueve contratistas para levantar, uno a uno, el inventario de árboles que hay en la 68 y revisar, de acuerdo con el proyecto, si era necesario o no talarlo. No todos los árboles soportan un traslado.



Con eso le presentamos a la SDA una modificación, y lo que hizo la SDA fue mantener las resoluciones de 2019 en firme, pero modificando artículos, sobre todo los que tienen que ver con tipos de tratamiento.

¿Cómo quedan las cuentas?

En las resoluciones de 2019 había 2.027 árboles para tala, logramos reducir a 1.375 talas. Y los que estaban para bloqueo y traslado, que eran 951, logramos aumentarlos: pasamos a 1.405.



Esta administración dice ‘actualicemos’; revisamos, y una vez estuvieron actualizadas comenzamos a intervenir de acuerdo con lo que la SDA nos determinó.



Eso la juez no lo conoce, la juez se refiere a las resoluciones de 2019 y no a las modificaciones, que son realmente recientes, salieron entre julio y agosto.

Estamos actualizando a la juez en eso, diciéndole todo lo que la comunidad y la personería pidieron se actualizó.

Una de las quejas de los ciudadanos es que las talas no se detuvieron. Incluso cuando la Personería lo solicitó en abril...

La Personería nos envió una comunicación en la que nos recomienda suspender las talas, y de inmediato se suspendieron, lo que se hicieron fue bloqueos y traslados, y sí, hay una prueba de que se hicieron talas, podemos proceder a sancionar al contratista.

¿Cuándo se dejaron de hacer?





Hace meses, pero cuando salieron las resoluciones de modificación de la Secretaría de Ambiente en donde se confirma cuáles son los de talas y cuáles los de traslados, tenemos nuestro respaldo para actuar. Inmediatamente salieron las resoluciones, me reuní con la Personería y les dije: ‘Con las modificaciones hechas vamos a continuar’. Me dijeron: ‘Así es. Informen a la ciudadanía’. Eso fue lo que hicimos, informarles a los ciudadanos de las resoluciones modificadas, eso ocurrió en el último mes.

¿O sea, entre julio y agosto volvieron las talas?

Sí, porque se modificaron (las resoluciones).

¿No habrá una deuda en participación? Aunque ustedes dicen que hay reuniones, la ciudadanía aún está inconforme...



Somos los primeros en ver que la ciudadanía tiene que participar de forma incidente. Este proyecto no lo concebimos en nuestra administración, pero empezamos a ver cómo lo incorporamos en la ciudadanía, hemos hecho un trabajo muy grande. Para el tema silvicultural este año, tuvimos que hacer 33 recorridos con la participación de más de 200 personas que siempre estuvieron ahí.

No es fácil convocar a la gente, hicimos convocatorias en redes, en web; no llegan todos, pero quienes sí, se enteran de primera mano de lo que vamos a hacer. Si no podemos hacerlo presencial, hagámoslo virtual, hicimos recorridos con cámaras.

Y colocamos en la web del IDU, en un micrositio, información de cuáles son los tratamientos que se van a hacer semana a semana. La ciudadanía nunca estará 100 por ciento contenta con los proyectos, pero hacemos el mejor esfuerzo.

¿Qué determina que un árbol se pueda trasladar o no?

Aunque el IDU sostiene que se redujeron las talas, la petición de algunos ciudadanos es que se eliminen del todo. EL TIEMPO consultó esta posibilidad con la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, quien confirmó que en obras como estas es imposible eliminar del todo la tala.



Aunque explicó que en las resoluciones que se fueron modificando y expidiendo “entre la segunda mitad de junio y las primeras semanas de agosto”, se logró reducir la tala y subir los traslados. Ahora, según Urrutia, no en todos los casos es posible trasladar las especies. “Los árboles muy altos y frondosos y ciertas especies tienen menor probabilidad de sobrevivir a un traslado. Por ejemplo, los urapanes es difícil que sobrevivan. De los 1.375 árboles que quedaron (para tala), puede ser por donde están situados. Puede ser porque sus raíces están afectadas por tuberías o por concreto. Por eso hicimos el inventario que verifica cuáles árboles pueden ser trasladados y cuáles no”, detalló.



Con respecto al manejo de fauna, Urrutia dijo que esos protocolos están contenidos en cada una de las resoluciones.

