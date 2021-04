Habitantes del sector de Kennedy protestaron por la tala de árboles

Centenares de habitantes protestaron en las primeras horas de la mañana la tala de árboles que se efectuó sobre la medianoche de este lunes en el barrio Villa Claudia, ubicado en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá.



Algunos de ellos salieron en pijama a unirse a la protesta por el comienzo de la tala nocturna de árboles. Los residentes consideran que esta obra es un atropello a sus horas de descanso.

Los habitantes del barrio Villa Claudia, salieron en pijama a protestar por el inicio de la tala nocturna de árboles. Los residentes consideran que esta obra es un atropello a sus horas de descanso.@BallesterosLeo@CityTv pic.twitter.com/7FgjsFgepy — Arriba Bogotá Citytv (@ArribaBogota) April 13, 2021

Según la denuncia de los habitantes, se talaron cerca de 40 árboles que estaban ubicados sobre la Carrera 68, luego de que operarios del Instituto de Desarrollo Urbano –IDU- adelantan labores para ampliar el tramo vial y obras de construcción de Transmilenio. Además, se quejaron del intenso ruido.



Según las denuncias, los árboles eran talados con motosierras.

Comenzó tala de árboles a lo largo de la avenida 68 para la construcción del corredor de TransMilenio. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO



De acuerdo con lo indicado por uno de los contratistas, este procedimiento está autorizado y ellos deben retirar los árboles y entregar la vía despejada para que posteriormente comiencen las obras.



“Queremos hacer un llamado a las autoridades ambientales para que verifiquen esta situación. Esto es un arboricidio, no es posible que nos quiten la naturaleza para poner bancas de cemento, jamás consultaron esta tala de árboles que afecta a la comunidad. Nos estamos de acuerdo con estas prácticas ”, indicó uno de los residentes que salió a las protestas.



