La Décima Tercera Brigada del Ejército prohibió el uso de armas traumáticas en el territorio de Bogotá y Cundinamarca. La decisión la tomó el Estado Mayor de esta unidad militar a través de la resolución 000000460 del 21 de enero y tiene vigencia hasta la medianoche del 31 de diciembre de 2022.



La medida ordena también a quienes sean poseedores de este tipo de artefactos reportarlos ante esta jurisdicción y da plazo para ello hasta el 11 de febrero próximo. El objetivo es realizar un estudio donde se determine si el solicitante es o no apto para portar armas.



La resolución de la Brigada XIII de Ejército se une a la que ya se había decretado en el país desde 2016 cuando se prohibió el porte y uso de armas de fuego y que a la fecha continúa vigente.



Con la nueva adición se busca reducir el índice de criminalidad en la región y proteger la vida. Según cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, durante 2021 el uso de armas de fuego para la comisión de delitos como el hurto y el homicidio aumentó un 53,48 por ciento en la ciudad.



Al finalizar el año pasado se reportaron 16.206 casos de agresión con armas de fuego, mientras que en 2020 la cifra fue de 10.559. Por su parte, el Instituto de Medicina Legal reportó que en 2021 se presentaron 612 homicidios cometidos con armas de fuego, de los cuales 137 se dieron en medio de un atraco callejero.



Un presidente de un club de tiro de la ciudad le dijo a este diario que la medida es bienvenida por cuanto los comerciantes de las armas traumáticas y de fogueo las venden sin ningún tipo de requisito (ni siquiera se necesita la cédula) y hasta como armas deportivas. Y las personas piensan que son instrumentos de defensa personal y desconocen las implicaciones en el caso herir a alguien, incluso así este sea un delincuente. No obstante, el experto pidió no estigmatizar todas las armas, debido a que una cosa son las de fuego, las traumáticas y de fogueo y otra las deportivas o neumáticas.



El riesgo con las armas traumáticas es que no solo pueden herir sino también causar la muerte, como ya lo había revelado una investigación de EL TIEMPO en marzo de 2021.



Ya en el decreto 1417 del 4 de noviembre de 2021, el Ministerio de Defensa dejó este tipo de armas en el mismo nivel de las de fuego y estableció restricciones para su uso y porte. Además dio ocho meses de plazo para entregarlas o reportarlas ante las autoridades competentes.

Complemento a Ley

Francisco Bernate, abogado penalista, explicó que la tenencia y el porte de armas de fuego no han dejado de estar restringidos en el país ni en Bogotá. Según el jurista, lo que se interpreta de la resolución es que se hace una adición en la que se ordena revisar las condiciones de los permisos. “La gente puede tener armas traumáticas en su casa, pero no salir con ellas a la calle”, precisó el experto.



La expedición de la nueva resolución para Bogotá es una extensión de la ley que prohíbe el uso de armas en el país y, además, es un complemento de la nueva ley de seguridad ciudadana, que busca reducir la tasa de homicidios con armas letales en medio de atracos o situaciones extremas. No obstante, aunque esa ley castiga con mayor severidad a quienes usen armas para delinquir, también deja en firme su uso para defenderse de este tipo de ataques.



Hay que recordar que el decreto nacional de prohibición de las armas de fogueo y traumáticas fue promovido en 2021 por la alcaldesa Claudia López y el entonces secretario de Seguridad, Hugo Acero, con el objetivo de poner fin al uso de estos artefactos en la comisión de delitos de alto impacto.



Para Manuela Suárez, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la resolución de la Brigada XIII es la extensión de la prohibición que desde 2016 les impide a los civiles portar armas de fuego en el país. Según la experta, esto tiene más que ver con la prevención ante el uso de las armas traumáticas, que ha tomado fuerza durante los últimos años. “No somos Estados Unidos, aquí la gente no tiene derecho a portar armas y la ley dice que será el Estado el que otorgue por temporalidades específicas el permiso para que los civiles”.



De acuerdo con la experta, Colombia tiene una de las tasas de armas por civil más bajas de la región y una de las tasas de homicidio más altas. Esto es todo lo contrario a Estados Unidos, que tiene una tasa de armas por civil casi 10 veces más alta, pero una tasa de homicidios con arma de fuego casi cuatro veces menor. “Por eso no tiene sentido profundizar en que la gente esté armada”, manifestó.



La investigadora llama la atención sobre el hecho de que en Colombia no se hacen campañas preventivas sobre los riesgos del porte de armas. “Lo cierto es que en el país no ha habido una posición activa de los gobiernos para desincentivar el uso de armas de fuego y tampoco se puede legitimar por las incapacidades de las instituciones para brindar protección a los ciudadanos”, sostiene Suárez.



De acuerdo con los expertos, la compra y venta de armas de fuego en la ciudad y el país es un negocio costoso, por lo que la dinámica cambió y ahora se comercializan armas de fogueo, traumáticas y las llamadas hechizas que tienen el mismo impacto de un arma de fuego y se pueden conseguir entre 500.000 y 600.000 pesos en el centro, en almacenes de centros comerciales y en los Sanandresitos.

El mercado

Según Ideas para la Paz, durante los últimos años, el mercado de este tipo de dispositivos ha ido en crecimiento constante. De hecho, en seis años se disparó. En 2009 entraron al país 8.500 unidades, mientras que en 2016 la cifra llegó hasta las 38.000 y cuatro años después ya se había elevado hasta 193.000.



Néstor Rosanía, investigador y corresponsal de conflicto y director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, señala que las armas de fuego que llegan a Bogotá vienen de un mercado negro nacional que se nutre del negocio de la cocaína, donde varios actores intercambian la droga por armas. Puntualmente, ingresan por la autopista Norte, provenientes de Norte de Santander, o por el municipio de Soacha, procedentes de la costa Pacífica. Rosanía dice, además, que este mercado ilegal usa camiones de transporte de alimentos congelados para ingresar el armamento a la capital.

El trabajo de la Policía

El general Eliécer Camacho, comandante de la Policía de Bogotá, dijo que se han intensificado los controles en las calles para verificar el porte de armas traumáticas; sin embargo, reconoce que ha sido una labor complicada, pues no había una regulación que prohibiera el uso de este tipo de artefactos, por lo que solo se podían incautar.



JONATHAN TORO Y GUILLERMO REINOSO

REDACCIÓN BOGOTÁ