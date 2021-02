Soacha suspende incrementos en impuesto predial

Luego de las protestas presentadas esta semana en Soacha, donde algunos habitantes estaban inconformes por el incremento del impuesto predial hasta en un 500%, la Alcaldía Municipal decidió suspender la decisión.



El alcalde Juan Carlos Saldarriega le ordenó a la empresa catastral hacer la revisión del 100% de los prediales para corregir las inconsistencias que encontraron en medio de reuniones con la comunidad y el Concejo Municipal.

(Le puede interesar: Aumentos hasta del 500 % en predial, causa de protestas en Soacha)



"Los recibos impresos en estos días ya no tendrán validez, es decir, aún no deben pagarlos y en reunión de Consejo de Gobierno junto con Catastro se evaluará el esquema tarifario", afirmó el mandatario local.



Estos aumentos se habían presentado por la actualización catastral que adelantó el municipio el año pasado en las zonas urbana. Esta no se hacía desde hace 12 años, por lo que a algunos predios no se les estaba cobrando el impuesto con el valor real del inmueble.



Con esta actualización, el municipio espera subir su recaudo de impuesto predial de 28.000 millones a más de 100.000 millones de pesos. Sin embargo, para la comunidad y algunos sectores de oposición el aumento no era el momento de hacerlo debido a la crisis económica que viven algunos hogares soachunos.



En los próximas días llegará el recibo del impuesto con nuevas tarifas. Además, se harán descuentos de hasta el 50% en el valor a pagar y se darán hasta seis meses de plazo para hacerlo.

Puede seguir leyendo:

- Cuatro de cada cinco fotomultas son captadas por cámaras salvavidas.



- ‘Un párroco acabó con mi inocencia en una habitación de la casa cural’



- Duplicar el uso de la bici en Bogotá salvaría este número de vidas