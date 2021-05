Suspenden atención en Supercade tras desmanes en portal Américas

Luego de los hechos de vandalismo registrados el viernes en la noche, la Alcaldía de Bogotá suspendió la atención de ciudadanos de manera presencial en este centro de servicio que hace parte de la red de cades en la ciudad.

El Supercade Américas permanecerá cerrado y sin atención al público desde este lunes 3 de mayo hasta que culminen las labores de reparación de los daños y se brinde plena seguridad a los ciudadanos y servidores del punto.



Los demás puntos de atención de la red de cades que siguen prestando atención en su horario habitual:

• CADE: de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

• SuperCADE: de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía.



Cabe recordar que los cades vienen operando con pico y cédula y así estarán hasta el 9 de mayo, cuando, en principio, debe terminar esta restricción. El pico y cédula fue adoptado ante la emergencia sanitaria por el nuevo pico de contagio en la ciudad.



La restricción opera de la siguiente manera: los días impares tendrán acceso a los trámites y servicios los ciudadanos cuyos documentos de identidad terminen en 0, 2, 4, 6 y 8; y los días pares serán atendidos los ciudadanos cuyo documento termine en 1, 3, 5, 7 y 9.



La Secretaría General de Bogotá, que opera los cades, indicó que invita a la ciudadanía a utilizar el Supercade Virtual, donde se ofrecen más de 200 trámites y servicios virtualizados, o consultar la ‘Guía de Trámites y Servicios’ (https://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/).



Redacción Bogotá