La oficina de control disciplinario de la Secretaría de Gobierno, en el marco de una investigación disciplinaria, suspendió a la alcaldesa local de la localidad de Usme, Mábel Andrea Sua. Su cargo será ocupado temporalmente por Dorian Coquies, actual director del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía y exalcalde local de Tunjuelito.



De acuerdo con la entidad, está decisión se toma con el fin de “facilitar y proteger la investigación de los órganos de investigación y control a raíz de denuncias en contra de varios funcionarios y contratistas de la Alcaldía de Usme”.



La investigación se inició a raíz de unos audios publicados por el portal La Silla Vacía en donde Jorge Tiberio Sua, el padre de la alcaldesa, estaría, presuntamente, solicitando altas sumas de dinero a cambio de contratos.



La oficina de control disciplinario de @GobiernoBTA en el marco de investigación disciplinaria suspendió a la alcaldesa de @UsmeAlcaldia y se encargará a Dorian Coquies.@GobiernoBTA ha aportado información recaudada a las autoridades disciplinarias/penales para sus indagaciones

Jorge Tiberio Sua trabajaba como contratista del Distrito desde el año 2016, no obstante, tras la publicación de las grabaciones, la Secretaría de Gobierno anunció la finalización de su vinculación.



De acuerdo con Mabel Sua, quien manifestó no tener nada que ver con ningún hecho de corrupción o con pedidos de coimas, la grabación habría sido realizada por una contratista de la alcaldía, quien habría llegado a su despacho a solicitar un puesto a cambio de no dar a conocer la comunicación en los medios.



“Esta decisión busca garantizar la transparencia y celeridad en la investigación. Ya hemos ampliamos las denuncias que en su momento instauramos ante la Fiscalía General de la Nación y la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría de Gobierno tan pronto conocimos los hechos”, señaló Felipe Jiménez, Secretario de Gobierno.



Además, el secretario de Gobierno ordenó una auditoría interna en la Alcaldía de Usme, para detectar o prevenir cualquier otro presunto acto en contra de la administración pública en la localidad.



El caso ya está en poder de la Fiscalía General de la Nación, quien ya tiene la información recaudada a las autoridades disciplinarias.

