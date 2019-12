Susana Muhamad, es la virtual concejal 44 de Bogotá

Tras una larga disputa en los escrutinios, ayer el Consejo Nacional Electoral (CNE) no aceptó los recursos interpuestos por Cambio Radical, que, después de un reconteo, perdió más de 2.000 votos.



Mientras tanto, Susana Muhamad de la coalición que conforman la Colombia Humana del senador Gustavo Petro, el Mais y la UP, recuperó 6.000 para esa colectividad, lo que la deja a punto de convertirse en la concejala No. 44 de Bogotá.

Una vez se ratifique, será la cuarta concejal de la izquierda al lado de Ana Teresa Bernal, Heidy Lorena Sánchez Barreto y Ati Quigua Izquierdo, quien regresa al Concejo después de su paso como concejal del Polo Democrático.

El CNE tomó la decisión de negar la solicitud de saneamiento de nulidad que había hecho Cambio Radical con el objetivo de que se revisaran los votos que le sumaban curules en el Concejo a la coalición de la Colombia Humana.



Por lo pronto, el CNE dio la orden de remitir el proceso a la Comisión Escrutadora General para que termine de hacer el escrutinio y declare cómo sería la composición final del Concejo de Bogotá.

La disputa entre Cambio Radical y la coalición de la Colombia Humana empezó después de que se hizo el escrutinio de los votos. Aunque en el preconteo la coalición de la Colombia Humana había obtenido alrededor de 182.000 votos, en el escrutinio llegó a poco más de 188.000.

Esto generó una reacción en cadena que culminó con que el actual concejal César García no pudiera reelegirse, pues Cambio Radical obtuvo 2.000 votos menos y esa curul pasaría a manos de la coalición de la Colombia Humana, la UP y el Mais.



Así las cosas, la Colombia Humana quedaría con cuatro curules, tres más que en las elecciones del 2015. Y, por su parte, Cambio Radical quedaría con cuatro, pero disminuyó su presencia en el cabildo, pues actualmente cuenta con nueve curules.



Respecto a esta situación, Cambio Radical ya se había pronunciado por medio de Twitter:

1/3 Las 5 curules que obtuvimos, en las pasadas elecciones, para el Concejo de Bogotá nos las dieron los bogotanos, en ningún momento las autoridades electorales intervinieron. — Cambio Radical (@PCambioRadical) December 3, 2019

2/3 Hemos sido respetuosos de las instituciones y autoridades electorales y actuamos bajo el marco de la legalidad y el derecho. Frente a las irregularidades presentadas en los escrutinios de Bogotá, desde el inicio pedimos acompañamiento de la @PGN_COL y @FiscaliaCol — Cambio Radical (@PCambioRadical) December 3, 2019

REDACCIÓN BOGOTÁ@BogotaET