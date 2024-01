Sur de Bogotá solo tiene 10 % del total de camas UCI pediátricas

El regreso a clases y la complicada situación ambiental y de contaminación del aire que vive la ciudad por culpa de los agresivos incendios, que consumieron al menos 25 hectáreas de los cerros orientales de Bogotá, han puesto en alerta a las autoridades de salud de la ciudad por un posible pico de enfermedades respiratorias que podría afectar principalmente a los más pequeños.



(Le puede interesar: Los días de lucha de un bombero en medio de las llamas de los cerros de Bogotá).

Circularon rumores del cierre de las unidades de pediatría de Kennedy y el Simón Bolívar. Foto: Archivo / EL TIEMPO

En ese sentido, la Personería Distrital, luego de un amplio análisis y recorrido por la red de salud de Bogotá, alertó sobre la preocupante concentración de camas UCI pediátricas (UCIP) en apenas dos zonas de la ciudad donde la oferta supera la demanda de las mismas.



Según el ente de control, de las 22 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) que cuentan con unidades de cuidados intensivos pediátricos, el 47 por ciento están ubicadas en la subred norte, donde hay 13 de estas instituciones en las localidades de Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos y Suba, principalmente.



La zona centro oriente es la segunda con mayor oferta con un 42,5 por ciento distribuidas en cinco IPS ubicadas en Antonio Nariño, Santa Fe y Rafael Uribe Uribe.

Del otro costado de la ciudad, en la zona sur, solo está el 9 por ciento del total de la oferta con tres IPS en San Cristóbal y Ciudad Bolívar. La zona suroccidente es la que posee la menor capacidad, solo con 1,86 por ciento representado en una IPS, ubicada en la localidad de Kennedy.

(Puede leer: Crisis pediátrica en el país: están cerrando unidades de atención por no ser rentables).

Los datos revelados por la Personería son preocupantes. Foto: iStock

Los datos revelados por la Personería son preocupantes, toda vez que en la zona suroccidente y sur de la ciudad, donde solo hay un 10,86 por ciento de las IPS con servicios pediátricos, se concentra el 31 y 20 por ciento, respectivamente, del total de la población infantil que requiere atención médica especializada.



Hay que recordar que los servicios de Ucip son los que brindan atención a niños de edades entre 1 mes y 18 años de edad, no solamente con enfermedades respiratorias graves sino también con patologías cardíacas congénitas, traumatismos graves, infecciones severas y trastornos neurológicos complicados.



“Esta disparidad lleva a que se deba evaluar la posible redistribución de recursos para garantizar una atención equitativa y adecuada en todas las zonas de la ciudad”, señaló Yidney García, personera delegada (e) para el sector salud.



Además, el informe advierte que las diferencias e inequidades en el acceso a los servicios de salud que caracterizan cada sector de la ciudad, aunado a las condiciones socioeconómicas de la población que reside en las dos zonas con menor acceso a UCI pediátricas, aumenta el riesgo de esos menores de contraer infecciones respiratorias agudas.

Esta disparidad demuestra

Por esta razón, la Personería también les hizo un llamado a las IPS, para que se evalúe la forma de agilizar los procedimientos administrativos para la liberación de camas en la unidad de cuidados intensivos pediátricos de cada centro asistencial con el fin de reducir el porcentaje de ocupación. Esto mejoraría, según el ente de control, la capacidad de respuesta del hospital frente a un incremento repentino en la demanda por casos de enfermedades respiratorias.



Pero este panorama no es nuevo. La necesidad no solo de distribuir las camas UCI pediátricas en la ciudad, sino de aumentar su capacidad, viene siendo un llamado constante desde la administración de Claudia López, cuando en febrero del año pasado se le solicitó ayuda al Ministerio de Salud para que brindara soporte económico y así ampliar la capacidad de la red pública hospitalaria de Bogotá (pública y privada) y poder atender los picos de enfermedad respiratoria en los niños y niñas.



Y es que como lo han advertido las autoridades de salud y en este informe la Personería de Bogotá, en la ciudad históricamente los dos primeros meses del año están marcados por picos epidemiológicos que requieren de especial atención.

Por ejemplo, para el último día de febrero de 2022, en Bogotá se registró una ocupación del 73 por ciento en camas de UCI pediátricas y del 76 por ciento en hospitalización pediátrica. Y aunque en ese momento el secretario de Salud de la época dijo que no era alarmante la situación, sí advirtió de la necesidad de estar preparados para afrontar los picos de enfermedad respiratoria en Bogotá.



Informes como el entregado por la clínica La Colina sobre la salud de los bogotanos durante 2023 también dieron luces sobre el aumento de este tipo de patologías en Bogotá, especialmente en los niños.



Ese estudio reveló que las enfermedades respiratorias son las más comunes entre los menores y que esa característica empeoró luego de la pandemia de covid-19, debido a que el encierro no permitió que los niños interactuaran con los virus y no pudieran desarrollar niveles adecuados de inmunidad.





REDACCIÓN BOGOTÁ

CON INFORMACIÓN DE LA PERSONERÍA

JONATHAN TORO ROMERO

