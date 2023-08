Según los reportes preliminares entregados por las autoridades y entrevistas realizadas e testigos de los hechos, en la tarde de este 3 de agosto ocurrió la muerte de dos personas tras caer de un puente peatonal.



Según señalan, la pareja se encontraba discutiendo en el espacio público y dada la situación caen de un puente peatonal. Se confirma el deceso del un hombre y la mujer estaría en reanimación. Pasadas las horas todavía se desconoce el estadod e salud de la mujer.



Una hipótesis señala que el hombre habría empujado a la mujer del puente, ubicado en el sector de Colina Campestre. Ella, al caerse, intentó agarrarse del hombre, quien también cayó del puente.



Autoridades indagan el caso, el cual causa conmoción en Bogotá. Otras versiones, entregadas por testigos de los hechos, indican que se habría tratado de un hecho accidental en el que uno de los dos sujetos cae del puente y en un intento de salvar su vida se agarra del otro ciudadano ocasionando así la muerte de ambos. Según está versión no se habría dado la discusión que quedó registrada en el informe preliminar de los investigadores.



Aunque todavía no se conoce el verdadero móvil de la doble muerte, lo cierto, es que las autoridades hacen un llamado a la prudencia a la hora de cruzar por los puentes peatonales de la ciudad y a mantener la calma y la tolerancia en medio de las discusiones que se puedan presentar en momentos de desacuerdo entre ciudadanos.



También hay que recordar que se ha registrado en varias ocasiones la caída de ciudadanos de puentes peatonales que tienen problemas de infraestructura como por ejemplo la falta de laminas del piso. Estos agujeros han causado la caída de varios ciudadanos, que aunque no han tenido un desenlace fatal, si han reportado graves lesiones por cuenta de las caídas de gran altura.



Ante la posibilidad de que este caso se trate de un hecho de agresión entre la pareja, las autoridades han recordado que se dispone de la Línea Púrpura de la Secretaría de la mujer (3007551846) en la que se puede denunciar o pedir ayuda ante cualquier evento que ponga en riesgo la vida y la integridad de las mujeres.



De la misma manera existe la Línea Calma, (018000423614) donde los hombres podrán recibir ayuda y asesoría ante hechos de frustración, enojo, intensión de hacer o hacerse daño o cualquier episodio que afecte su comportamiento y salud emocional y/o psicológica.





JONATHAN TORO ROMERO

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO

