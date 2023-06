Luego de siete meses de búsqueda en la cuenca de la quebrada La Chorrera, en el sector de La Calera, y con el apoyo de más de 220 rescatistas, los Bomberos de Bogotá confirmaron ayer el hallazgo de un carro y un cuerpo enterrado bajo el lodo que, al parecer, es el de Javier Velilla, el hombre que fue arrastrado por un alud de tierra durante la tragedia climática de noviembre de 2022 en la capital del país.



(Le puede interesar: Encuentran, al parecer, cuerpo de Javier Velilla luego de la tragedia de La Calera)

Todos los días, desde que se conoció el trágico video en el que el hombre grita tras ser alcanzado por una avalancha de tierra que terminó cubriendo también a tres de sus amigos, toda la vida de su familia se ha volcado a lograr encontrar los restos del guarda de seguridad.



Sin embargo, no fue hasta ayer cuando una serie de extraños hechos llevaron a la comunidad del sector de Camino al Meta y La Capilla, en los kilómetros 6 y 5 de la vía a La Calera, a regresar al lugar donde se había visto por última vez alguna señal de su paradero.



Con la voz desgastada por el llanto de muchos días, Luz Ángela Ríos Camacho, la esposa del hombre desaparecido en la tragedia, cuenta que llevaba meses pidiendo un solo milagro: que apareciera su esposo. Hoy se cumplió lo que tanto deseó. “Yo todavía tengo esperanzas de encontrar a mi esposo vivo”, dijo Luz Ángela en su momento.



(No deje de leer: Así encontraron el cuerpo de Javier Velilla: el hombre desaparecido en la Calera)

Facebook Twitter Linkedin

Luego de 7 meses la comunidad logró que las autoridades reanudaran la búsqueda y el rescate. Foto: Sergio Iván Acero Yate/El Tiempo

Las señales



Según cuenta una familiar de Hollman Alejandro Amado, otra de las víctimas de la emergencia invernal, la noche del domingo pasado tuvo un extraño sueño en el que supuestamente ella veía a Velilla dentro de un carro abandonado justo en el lugar donde se perdió el rastro del hombre.



Coincidencialmente, dicen las versiones de los testigos de los hechos, en la mañana del lunes una mujer del sector aseguró haber visto una llanta en medio del lodo que se había formado en el barranco donde desapareció Velilla.



Tras conocer la historia de las dos mujeres, la familia de Hollman decidió emprender una búsqueda tanto en el lugar del sueño como en el que había visto la mujer que pasó por el sector. Sobre la medianoche del 12 de junio, la comunidad logró encontrar una pieza del vehículo que las autoridades habían tardado en ubicar cerca de 7 meses.



(También: El peligroso resurgimiento de centros de estética de garaje que operan=

De acuerdo con el relato de las autoridades, el lunes festivo, la Policía Nacional solicitó el apoyo de Bomberos Bogotá, cuando la comunidad informó la presencia de partes de un vehículo. “De inmediato se enviaron recursos al lugar y se verificó la situación reportada, identificando que por las condiciones del terreno se necesitaba el uso de maquinaria pesada para proceder con la verificación.



El director (e) de Bomberos, William Tovar, señaló que mediante una actividad conjunta desarrollada con el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo “se logró la extracción de un vehículo y un cuerpo sin vida que estaba dentro de la quebrada La Chorrera”, y que se adelantaron todas las labores de rescate necesarias hasta lograr entregar tanto el cuerpo hallado como el material d investigación de la Fiscalía y Medicina Legal.



Por su lado, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señaló que “tras una nueva jornada de búsqueda”, el Cuerpo de Bomberos había logrado encontrar el vehículo con el cuerpo, presuntamente, de Javier Velilla.



No obstante, los miembros de la comunidad aseguran que fueron ellos mismos los que realizaron el hallazgo y quienes dieron parte a las autoridades sobre lo que estaba pasando.



Incluso, la esposa de Velilla había denunciado hace meses en este diario que ninguna entidad quería escucharla ni ayudarla a encontrar el cuerpo de su esposo.



(Le recomendamos: ‘A mí también me pasó’: las estafas con billeteras digitales)

Facebook Twitter Linkedin

El cuerpo de Javier Velilla se encontraba desaparecido desde el 12 de Noviembre del 2022. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo.

Luchar por maquinaria



Aunque las labores de búsqueda se frenaron luego de 20 días de los hechos, lo cierto, es que ni la comunidad, ni la familia de Velilla, ni mucho menos su esposa, Ángela, dejaron de buscarlo todos los días desde entonces.



Sin embargo, dice la mujer que tuvo que rogar y “tocar a muchas puertas” para que la escucharan y le facilitaran la maquinaria amarilla que necesitaba para poder llegar hasta la zona donde sospechaba que estaba el cuerpo de su esposo.



“Yo voy y golpeo puertas seguido, a la Alcaldía, a la Personería, a la Defensoría del Pueblo, pero me dicen que ellos no son entidades, que ellos no son competencia, que le toca a Fiscalía. Fiscalía le tira la pelota a Idiger; Idiger, a Bomberos, y así sucesivamente”, dijo.



Pero durante todo este tiempo Ángela estuvo amparada por una empresa de detectores de metal que le facilitó ayuda para ubicar alguna pista del paradero del cuerpo de Velilla. Siete meses después, sin maquinaria y sin ayuda, como ella misma dice, logró encontrar lo que tanto “le había pedido a Dios”: hallar el cuerpo de su esposo y ahora poder darle una sepultura digna y rodeada de familia y amigos.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Más noticias de Bogotá