Atentos: subsidio de hasta $ 39 millones para comprar casa en Bogotá; vea requisitos

Si vive en Bogotá y está planeando comprar casa, puede que su perfil aplique al nuevo subsidio de vivienda que entregará la Alcaldía en este 2024. Serán hasta 30 salarios mínimos legales vigentes, unos 39 millones de pesos, para un número limitado de personas. El plazo de inscripciones vence en febrero.

El subsidio de vivienda se denomina Oferta Preferente, estrategia que se desarrolla desde hace varios meses y se retoma con la administración del alcalde Carlos Fernando Galán.

¿Quiénes pueden aplicar al subsidio de vivienda Oferta Preferente en Bogotá?

Los hogares que deseen aplicar al subsidio de vivienda deben contar con cierre financiero. Foto: iStock

Los hogares que quieran recibir hasta 39 millones de pesos de subsidio tendrán que cumplir estos requisitos:

1. El o la jefe del hogar debe ser mayor de edad.

2. La sumatoria de los ingresos mensuales del hogar no debe superar los cuatro salarios mínimos legales vigentes (SMLMV). Es decir, no más de 5'200.000 pesos en ingresos.

3. No ser propietario de una vivienda en el territorio nacional.

4. No haber recibido algún subsidio para adquisición de vivienda.

5. No haber sido sancionado en un proceso de asignación de subsidio de vivienda.

6. Tener cierre financiero.

El subsidio solo aplica para vivienda de interés prioritario (VIP) o vivienda de interés social (VIS) de alguna de las constructoras que hacen parte del programa de la Secretaría de Hábitat de Bogotá.

Número de cupos y fechas del subsidio de vivienda Oferta Preferente

Serán 1.000 subsidios, de los cuales 700 se asignarán durante los primeros 100 días del 2024, según anunció la Alcaldía.

Por tanto, los hogares que cumplen los requisitos podrán inscribirse hasta el 12 de febrero.

El subsidio Oferta Preferente tiene 1.000 cupos. Foto: iStock

¿Cómo inscribirse al subsidio de vivienda Oferta Preferente en Bogotá?

Como se mencionó, el subsidio solo aplica para proyectos de vivienda que la Secretaría de Hábitat ya separó: "Son doce constructoras con treinta y dos proyectos que incluyen iniciativas de nuestra operadora urbana, RenoBo".

Lo primero que debe hacer es verificar los proyectos en la página dispuesta por la Secretaría. Por ejemplo, hay apartamentos en la localidad de Usme, Bosa, Suba, Teusaquillo, entre otros.

Debe revisar en la página de la Secretaría de Hábitat los proyectos para los que aplica el subsidio de Oferta Preferente 2024. Foto: Captura de pantalla

Paso a paso para inscribirse:

1. Tan pronto encuentre su proyecto en la página, haga clic en el botón 'Iniciar registro'.

2. Haga clic en cada uno de los requisitos que aparecerán en la página.

3. Haga clic en 'Aceptar y continuar' y autorice el tratamiento de datos.

3. Diligencie el formulario. Le pedirán datos del jefe del hogar, de los miembros de la familia y de contacto. Además, tendrá que aportar información de sus ingresos y otros datos financieros.

Si resulta elegido, la Secretaría de Hábitat se contactará con usted por medio de correo electrónico o celular para informarle la asignación del subsidio.

La inscripción es gratuita y no necesita intermediarios. Puede acudir al Supercade más cercano o a la sede de la Secretaría Distrital del Hábitat (calle 52 #13-64 en Bogotá) en caso de que necesite ayuda.

