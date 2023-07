Hasta el próximo lunes 31 de julio estará abierta la nueva convocatoria del programa Oferta Preferente, con el que 2.117 familias bogotanas podrán adquirir viviendas VIP y VIS, con subsidios de 10, 20 y 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), ubicadas en las localidades de Santa Fe, Bosa, Usme y Suba.

Esta es la segunda convocatoria de 2023 del programa Oferta Preferente, en el que la Secretaría Distrital del Hábitat separa las mejores viviendas de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP) y las asigna con subsidio a familias vulnerables que cuenten con ingresos máximos de cuatro SMLMV.

Requisitos

- Él o la jefe del hogar debe ser mayor de edad.

- La sumatoria de los ingresos del hogar no deben superar los 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

- No ser propietario de una vivienda en el territorio nacional.

- No haber recibido antes algún tipo de subsidio de vivienda.

- No haber sido sancionado en un proceso de asignación de subsidio de vivienda.

- Tener un cierre financiero; esto significa completar el precio total de la vivienda nueva por medio de subsidios, créditos otorgados por entidades financieras y recursos propios (ahorros, cesantías, entre otros).

Si cumple con los requisitos, puede inscribirte en el siguiente enlace Oferta Preferente, allí seleccionas el proyecto de vivienda de tu interés e inicias el proceso de registro.

Aquí una publicación de la Secretaría del Hábitat, invitando a la ciudadanía a inscribirse en esta convocatoria:

Si quieres inscribirte al subsidio de vivienda otorgado por el programa #OfertaPreferente recuerda cumplir los requisitos. 🏡



Conócelos e inscríbete acá hasta el 31 de julio a las 11:59 p.m. 👉: https://t.co/2qHh2ncwLT pic.twitter.com/smwYvfAgS3 — Secretaría del Hábitat (@habitatbogota) July 24, 2023

Recomendaciones para tener en cuenta

- Cada hogar solo puede registrarse a un proyecto. Si estás registrado en otro proyecto, el sistema inhabilitará tu registro.



- Tu registro no implica ser beneficiario del subsidio del programa, pues dependerá del cumplimiento de requisitos, la calificación y priorización que realice la Secretaría, y la disponibilidad de unidades de vivienda que haya en cada proyecto. Una vez se haya asignado el total de las unidades de los proyectos, el listado de inscritos perderá vigencia.



- Las comunicaciones con relación a la presente convocatoria se realizarán al correo electrónico declarado en el formulario de inscripción.



REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL HÁBITAT.