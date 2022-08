La grave situación de las subredes de salud de Bogotá fue tal vez uno de los temas más preocupantes que se plantearon ayer en el Concejo de la ciudad, durante un debate de control político al sector en la capital. De acuerdo con los cabildantes, estas entidades están pasando por un momento financiero difícil.

Al debate fueron citados el secretario de Salud, Alejandro Gómez, y los gerentes de las cuatro subredes, quienes por cerca de cuatro horas escucharon las denuncias y solicitudes de investigación de las cabildantes liberales María victoria Vargas y Luz Marina Gordillo, quienes intervinieron en buena parte del mismo. La discusión fue suspendida y se espera que en próximas sesiones intervengan otras bancadas políticas.



La concejal Luz Marina Gordillo, quien centró su intervención en la situación financiera de las subredes, aseguró que estas entidades están pasando por una situación difícil y responsabilizó a la secretaría de Salud y a la EPS distrital Capital Salud, porque supuestamente tienen cuentas por cobrar por servicios prestados de varios años atrás.



En Bogotá hay cuatro subredes de servicios de salud (Sur, Norte, Sur Occidente y Centro Oriente) que a la vez operan hospitales y centros de salud públicos, en los cuales atiende a personas del sisbén 1, 2 y 3 a través de la EPS del régimen subsidiado Capital Salud y del Fondo Financiero Distrital de Salud reciben recursos por los servicios a población sin afiliación –como migrantes en condición irregular– y programas de salud pública, como educación en salud, vacunación, acciones sobre el medioambiente, visitas a establecimientos comerciales y atención a mascotas.



(Hospitales en Bogotá: trabajadores exponen crisis por medicamentos)



Según la concejal Gordillo, Capital Salud les estaría adeudando desde 2018 hasta junio pasado a las subredes 460.000 millones de pesos y el Fondo Financiero 870.000 millones, para un total de 1,3 billones de pesos.



“La difícil situación financiera de las subredes integradas de servicio de salud no es nueva, pero cada día empeora, y lo más lamentable es que esa crisis ya está vista como algo normal. Esta situación nos ha llevado a que las subredes deban permanecer casi pidiendo limosna al Fondo Financiero de Salud”, aseguró Gordillo.



No obstante, el secretario de Salud, en una intervención en la que respondió de manera muy rápida los cuestionamientos, dijo que tenía una percepción muy diferente a la de la concejal. “Su observación alrededor de que la situación financiera es la peor que han tenido las subredes, yo tengo mis diferencias sobre el particular, pero le respeto su posición”, señaló Gómez, quien luego del debate, ante los medios de comunicación, señaló que en los últimos años se han hecho esfuerzos para liquidar los contratos y hacer los giros.

Facebook Twitter Linkedin

Secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez López. Foto: Secretaria de Salud

(Supersalud abre investigacióncontra gerente de Subred de salud de Bogotá)



El funcionario también aseguró que las subredes viven “un estado de tensión financiera crónico”, pero que la cifra que dio la concejal Gordillo es errada porque suma “los saldos año a año”, algo que “no se puede hacer”. Estimó el déficit presupuestal de esas entidades en 159.000 millones.



Una fuente de una de las subredes que pidió reserva del nombre le dijo a EL TIEMPO que si bien puede haber un rezago en los pagos, la deuda del Fondo Financiero con esas entidades “es mucho menor” a lo planteado en el Concejo. No obstante, Gordillo se reafirmó y le dijo a este diario que la información que presentó fue con base en las respuestas de la Secretaría a un cuestionario.



Durante el debate también se cuestionó que a la subred Centro Oriente el Confis no le haya ni siquiera discutido, en principio, la solicitud de adición presupuestal por 29.000 millones de pesos que hizo el 8 de agosto, argumentando fallas administrativas, pero un día después, tras la suspensión de la gerente, Claudia Ardila, le dieron el aval. Esto fue otro motivo de reclamo en el Concejo. A la subred, finalmente, le aprobaron 14.000 millones y quedaron pendientes 15.000 millones.



('Les molesta mi presencia y quieren que me vaya': Gerente de Subred de Salud)



Gordillo aseguró que fue por “razones subjetivas” y “políticas” y no se pensó en que se estaba poniendo en riesgo la salud de los usuarios, y cuestionó al Secretario porque, como miembro de la junta directiva de la subred, presentó las solicitudes pero no las defendió en el Confis, organismo del cual también hace parte.



Al respecto, Gómez dijo que no integraba la junta de Centro Oriente y afirmó que a la concejal “no le dieron la información con precisión”. Sin embargo, minutos después, el concejal Jorge Colmenares rectificó al funcionario, quien sí tiene representación a través de un delegado. Los concejales se declararon inconformes con las respuestas de la administración.



El Secretario precisó que las subredes son “deficitarias” y “tienen retos financieros”, pero que han recibido, a través del Confis, incrementos presupuestales a fin de “aumentar la capacidad”.



En cuanto a la de Centro Oriente, reportó que “ha sido la que más incrementos ha tenido” y citó que el pasado sábado le fueron aprobados los 15.000 millones pendientes. Gómez presentó un resumen de las adiciones entregadas este año: Sur Occidente ha recibido 25.000 millones; Norte, 45.000 millones; Sur, 35.4256 millones. Y Centro Oriente, 72.000 millones.

Facebook Twitter Linkedin

Capital Salud es una EPS distrital del régimen subsidiado. Foto: Archivo EL TIEMPO - Claudia rubio

‘Capital Salud es el mejor pagador de las subredes’

Frente a la EPS distrital del régimen subsidiado Capital Salud, el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, aseguró que el proceso de mejoramiento que ha tenido en los últimos años condujo a que la Superintendencia Nacional de Salud le levantara la medida especial de supervisión y que hoy es el “mejor pagador” que tienen las subredes integradas de servicio de salud.



“Se logró que del año pasado a este se liquidaran un sinnúmero de cuentas pendientes, de contratos de otras vigencias, algunos tan viejos como de hace 10 años (...) se pudieron conciliar, se liquidaron y se hicieron los giros respectivos. A este año, a las subredes se les giró un 20 por ciento más de lo que se giró en 2021”, puntualizó Gómez.



El funcionario destacó que Capital Salud les está pagando a 90 días. “Esa es una noticia que no se tenía en Bogotá en los últimos cinco años, o sea, se está pagando correctamente”.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

En Twitter: @guirei24