La Superintendencia Nacional de Salud abrió una investigación contra Claudia Lucía Ardila, la suspendida gerente de la Subred Integrada de Salud Centro Oriente de Bogotá.



En un documento de 30 páginas, el organismo de control le abrió a la gerente el proceso sancionatorio por posibles infracciones administrativas detectadas durante la visita especial a la Subred de salud.

Sin embargo, en la apertura de investigación contra Ardila, conocida por EL TIEMPO, la Superintendencia estableció seis cargos, de 36 hallazgos inicialmente establecidos en la visita.



El 11 de agosto pasado, Ardila fue suspendida por la Alcaldía de Bogotá de manera preventiva por 3 meses en el cargo por los hallazgos de una auditoría interna especial ordenada por la Secretaría Distrital de Salud y la junta directiva de la Subred. Dicho informe recogió información del reporte de la visita de la Supersalud.



Uno de los cargos de la Supersalud es por supuestamente omitir destinar y ejecutar el 5 por ciento del presupuesto de 2021 en el mantenimiento e infraestructura hospitalaria.



La entidad también le abrió cargos por al parecer tercerizar servicios de nefrología que la ESE no tenía habilitados, no haber generado un protocolo que explique el procedimiento administrativo para casos de personas víctimas de accidente de tránsito, no tomar medidas tendientes para que en el comité de eutanasia de la Subred de salud tuviera un pedriatra y personal no objetor, no haber entregados dos informes a tiempo (uno el financiero y contable y otro el de indicadores).



(Las alertas sobre anomalías en Subred de salud de Bogotá)



Frente al primer tema de la investigación de la Superintendencia, Ardila le dijo por escrito a EL TIEMPO que en realidad se destinó a ese concepto el 5,37 por ciento del presupuesto y que debe tratarse de un cálculo errado de la Súper. Sobre a la entrega de los informes financiero y contable y de indicadores, señaló que que estos fueron suministrados en las fechas indicadas por la misma Súper, que para ese momento había ampliado el plazo por causa del mantenimiento de su servidor.



Respecto del servicio de nefrología advierte que ese contrato fue firmado por una gerente encargada cuando ella estaba suspendida. Y sobre el comité de eutanasia indica que la Subred no presta el servicio de oncología y por tanto no está obligada a crear dicho comité. En el caso de la capacitación para accidentes de tránsito afirma que estas sí se realizaron y que estén las actas respectivas.



('Les molesta mi presencia y quieren que me vaya': Gerente de Subred de Salud)



Ardila, como se lo dijo a EL TIEMPOI en una entrevista, insistió en que detrás de todo hay es un interés por sacarla del cargo. “Yo me estoy defendiendo con la Procuraduría, que es la única que me puede iniciar una investigación imparcial y que me garantice mis derechos”, señaló.



Cabe recordar que Claudia Ardila había asegurado que era "incómoda" para la administración distrital y que con la suspensión en el cargo, la tercera contra ella desde 2020, la alcaldía le había violado su derecho al debido proceso. También cuestionó la auditoría especial de la Subred, que la hicieron personas contratadas solo para esa realizarla.



(Por qué suspenden a la gerente de la Subred de Salud Centro Oriente de Bogotá)



A esta apertura de investigación se sumó esta semana también una indagación preliminar para establecer responsables de la Contraloría Distrital. Entre otras cosas, según el orgtanismo de control fiuscal, hay una presunta prescripción de cuentas por cobrar al Fondo Financiero Distrital de Salud por valor de 45.823 millones de pesos de las vigencias 2017 y 2018.



Sin embargo, Ardila se abstuvo a referir al tema y solo indicó que eso corresponde a vigencias anteriores a su llegada a la Subred y que lo mismo sucede con los otros casos señalados en la indagación preliminar.



BOGOTÁ