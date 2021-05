¿Cómo están los precios de los alimentos en Bogotá?

Hace ocho días una canastilla de 21 kilos de tomate podía costarle a un tendero 40.000 pesos en Corabastos, la principal central mayorista del país, pero hoy no se consigue en menos de 95.000 o 100.000 pesos. Por supuesto, a los consumidores les cuesta mucho más.

Y ni qué decir de la arracacha, otro producto de la canasta bogotana y cundinamarquesa, que en una semana, el bulto de 5 arrobas pasó de costar 60.000 pesos a 270.000 pesos o más. Y el plátano selecto, otro producto muy demandado en la capital, también tuvo una trepada. Ocho días antes, una canastilla de 22 kilos apenas costaba 40.000 pesos, hoy no se consigue en menos de 75.000 o incluso pueden pedir 80.000 pesos.



Algo parecido sucede con la yuca, la papaya, la mandarina, la carne de res y de cerdo, el pescado, la leche, el pollo y los huevos, entre otros. Incluso, la industria avícola de la región viene solicitando que les permitan pasar el alimento para las aves que tienen en las granjas y el pollo que será sacrificado en la ciudad. Cabe recordar que el departamento produce el 70 % del pollo que se consume en el país y el 20 % de los huevos.



Este sábado, el panorama cerró así, según información de Corabastos:



- Productos con mayor variación de precio: Yuca, limón, papaya, maracuyá, plátano, arracacha, melón, uva, básicamente los productos que proviene del Meta, Boyacá, Cundinamarca y Valle.



- Siguen los precios altos en: Yuca, limón, plátano, frijol, papa común, criolla arracacha, maracuyá, papaya, habichuela, queso y huevo,

En las últimas horas se mantuvieron los precios estables en: Arroz, panela, repollo, pepinos, arveja verde seca, pastas alimenticias, enlatados, patilla, coco, naranja.



- Empezaron a bajar los precios de: Ajo, brócoli, cilantro, aguacate has, fresa, mandarina arrayana, papa parda pastusa.

Según el comercio, se presentaron alzas en: acelga, ahuyama, cabezona, espinaca, habichuela, lechuga, cohombro, pepino común, pimentón, tomate chonto, tomate larga vida, zanahoria, granadilla, limón común, papa sabanera, plátano hartón, maracuyá, papaya maradol, arracacha.

¿Qué está pasando?



Los incrementos históricos de más del 100 por ciento en el valor de los productos no son porque los artículos básicos de la cocina colombiana estén escasos. No. Son por los constantes bloqueos de carreteras que realizan los camioneros y volqueteros, quienes durante la última semana han tenido aislado al departamento de Cundianamarca -el de mayor registro de movilidad en el país y el primero en llegada de carga y el segundo en salida- y a Bogotá. Y donde se ha permitido el pasó apenas durante 15 minutos cada hora, y en un solo sentido.



Por eso, como en el caso del tomate, cuando normalmente llegan 80 camiones de 5 toneladas, han ingresado a la central de abastos entre 20 o 30 pequeños vehículos con 3 o 4 toneladas, para repartirlas entre 200 y 300 comerciantes mayoristas que hay en la ciudad de ese producto, cuenta Leonardo Mosquera, comerciante de la central de abastos.



En una mañana pueden haber pocas manifestaciones en las vías, pero a las horas estas se multiplican por todo lado. En un solo día se han llegado a contar 35 puntos. En la mañana de este viernes, por ejemplo, había ocho manifestaciones y ya al caer la tarde eran 26, sin incluir la que se levantó en la noche por un acuerdo con la alcaldía de Zipaquirá.



Es por ese fenómeno que cuando la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca logran que se levante un sitio de obstaculización, más tarde aparece otro y otros en el mismo sector o unos kilómetros más adelante, como pasó en la calle 80, hacia Siberia, que estaba tomado por volqueteros y a las horas ya los actores eran otros, los camioneros.



Según el secretario de Movilidad de Cundinamarca, Jorge Godoy, la estrategia de los manifestantes, algunos de los cuales son jóvenes que no son conocidos en las zonas y que reclaman derechos de los camioneros o incluso más, como reestructurar el Congreso, es tener tantos bloqueos como peticiones, y trasladarse de un lugar a otro, luego de que llegan a un acuerdo con las autoridades.



Son pequeños grupos descoordinados, que no tienen una persona con capacidad de negociación y cuyas peticiones no coinciden con las que siempre ha hecho el gremio transportador, como los fletes y el valor de los peajes y de los combustibles.



El funcionario cuenta que ese ha sido el caso de los siete bloqueos en la vía Fusagasugá-Sibaté -al sur de Cundinamarca-, donde el jueves pasado había una caravana impresionante de vehículos buscando salida (estaban tapadas las vías Bogotá-Girardot y Anapoima-La Mesa). En esa zona se encontraban 70 jóvenes, “muy jóvenes” -advierte Godoy-, y luego de hablar con uno, después con otro y luego con otro y otro… de los supuestos líderes, no fue posible lograr la apertura de la carretera. En total hablaron con 40 manifestantes y no lograron que alguien tomara la decisión de mover los carros.



Pero más allá de los bloqueos de las vías, el caso es que en la ciudad “comida sí hay, lo que pasa es que está en el camino y hay que dejarla pasar”, asegura la secretaria de Desarrollo Económico, Carolina Durán, quien les pide a los ciudadanos comprar “conscientemente” y no con el temor de que se van a quedar sin víveres.



La funcionaria señala que conjuntamente con gremios, comercio, mayoristas, campesinos, gobernación, alcaldía y Ejército se está monitoreando, desde el primer día del paro, el ingreso de vehículos, el volumen de alimentos y los precios.



“No hemos parado ni un minuto de trabajar para garantizar el abastecimiento”, afirma Durán, quien le pide al Gobierno Nacional que dialogue cuanto antes con los diferentes sectores del paro camionero para que dejen pasar la comida hacia Bogotá.



En efecto, con ayuda de la Fuerza Pública, este viernes se logró levantar el bloqueo en Gachancipá, en la autopista a Tunja, uno de los sitios más críticos del paro, y un día antes en Facatativá y en el sector de Cartagenita.



Cifras de Corabastos indican que el ingreso tanto de camiones como de mercado ha estado muy irregular durante toda la semana. El martes, cuando normalmente pueden ingresar entre 9.000 y 12.000 toneladas, solo entraron 6.347 toneladas; el miércoles siguió cayendo con 5.419 toneladas, cuando por lo general se registraban entre 6.500 y 9.000; el jueves se esperaban entre 9.000 y 12.000 toneladas y a penas ingresaron 6.307, y ayer, algo mejoró, con 6.971 toneladas, cuando debían llegar entre 7.000 y 8.500 toneladas.



En promedio, la central de abastos estima que la reducción de alimentos es del 50 por ciento. De hecho, el gerente, Mauricio Parra, ya advirtió que el incremento de los precios no es por especulación o acaparamiento de los comerciantes mayoristas, sino por los bloqueos de los camioneros.



Este sábado de nuevo comienza otra jornada de paro y si bien los bloqueos pueden empezar algo mermados, en la medida que avanza el día se multiplican, como también las peticiones de los líderes de cada sitio, llegando en algunos casos a no tener nada que ver con las reclamaciones del pasado del gremio transportador.



