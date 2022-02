En San Victorino y el sector de la calle décima, uno de los lugares más populares de la ciudad, y en donde se encuentra de todo por un valor accesible, también subieron los precios. Los comerciantes aseguran que las ventas ya no son las mismas, debido a que los importes de las materias primas y los costes de producción han venido subiendo.



Cabe resaltar que San Victorino no solo es el lugar a donde la mayoría de las familias que viven en la capital van a comprar ropa, zapatos y demás productos, sino que es el lugar donde miles de comerciantes del país compran mercancía para surtir sus almacenes. Este corazón comercial del centro de Bogotá y sus sectores aledaños reúnen varios centros comerciales, 25 bodegas de madrugones y 4.557 pequeños establecimientos. Allí se generan hasta 50.000 empleos.



Según Amil Carroa, mercader del sector desde hace más de 10 años, los comerciantes siempre se han visto afectados por el el alza en las importaciones y las materias primas, sin dejar de lado la fluctuación del dólar, ya que no solo usan telas nacionales, sino también importadas para confeccionar las prendas.



“Hace más o menos tres años las ventas no son tan buenas, pero, los precios no subieron tanto hasta el 2021, año en el que prácticamente todos los costos de producción e importación se dispararon", aseguró Carroa.



Una cliente frecuente del sector habló con este diario y también hizo cuentas: “Antes uno conseguía blusas a 10.000 o 12.000 pesos, ahora no bajan de 17.000, y qué me dice de los jeans, que antes costaban 30.000; que épocas, ya subieron a 37.000 o 40.000 por unidad”.



Jordan Aguirri, de 24 años, arrendatario de marca del Pasaje Comercial Volga, también ha sentido el coletazo económico: "Después de la cuarentena, la tela subió y nosotros creímos que era algo normal, por temporada, pero no. Llegó enero, febrero... temporada baja y siguió cara, las ventas estaban muy bajitas y entre más uno le subía a la prenda, más pesado se ponía. Y, la subida del dólar nos tiene azotados”.

Por su parte, Liliana Daza, gerente general de Ingenio Moda, una empresa del sector textil, le contó a EL TIEMPO que el alza en insumos en primera instancia se debe a que el sector textil-confección durante la pandemia estaba quieto, no había manufactura y cuando retomaron, los precios subieron. Debido a esto, hoy en día, la mano de obra no solo está escasa, sino también costosa; además, argumentó, el alza del petróleo también influyó, porque es uno de los recursos para la producción de la fibra con la que se hace la tela.



"Los textiles tuvieron un incremento entre 40 y 50 por ciento. Por ejemplo, los que en 2019 se conseguían en 16.000 pesos, hoy están a 28.000 y es que no es solo la tela, a eso hay que agregarle los demás elementos que se necesitan para poder hacer una prenda, sin dejar de un lado la mano de obra. Todos hemos sufrido las alzas, y eso nos impide mantener precios", explicó Daza.



Yansen Estupiñán, gerente del Centro Comercial Neos, perteneciente a la junta directiva de San Victorino, aseguró que el comercio está “estancado”. Según Estupiñán, los clientes que antes llevaban docenas de prendas o productos, ahora se van con tres o cuatro unidades.



“La esperanza que tienen no solo los madrugones, ni comerciantes de textiles, sino las líneas de mercado en general, es que se pueda estabilizar la inflación en el país”, agregó Estupiñán.



De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la cifra de inflación en enero se ubicó en 1,67 por ciento, impulsado en primera instancia por el aumento de los precios en la división de prendas de vestir y calzado, el cual registró una variación mensual de 4,03 por ciento. A pesar de ello, el aporte al IPC por parte de esta industria fue solo del 0,14 por ciento.



De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico, la inflación en Bogotá se explica principalmente por el incremento en alimentos, restaurantes y transporte. A pesar de esto, las prendas de vestir y el calzado, tienen el mayor incremento mensual de 3,44 por ciento.



Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá, le explicó a EL TIEMPO que la industria de la moda ha sido una de las más afectadas durante la pandemia; no obstante, desde octubre de 2021 el sector se ha ido reactivando. Asimismo, aseguró que la subida del dólar hace más complejo el incremento en los costos, y que cuando la mano de obra o las materias primas suben, eso también repercute en el valor final de las prendas.



"Por ejemplo, la crisis de contenedores y lo caro que están los fletes influye mucho en la subida de precio de las prendas, actualmente por los fletes están pagando de 8 a 10 veces más de lo que pagaban ", agregó Orrego.



REDACCIÓN BOGOTÁ