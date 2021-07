Las preocupaciones por una obra comercial en Suba

Habitantes de la UPZ Niza, sobre la calle 128 B, en la localidad de Suba, sienten preocupación por el desarrollo de una obra comercial aledaña a sus viviendas.



Desde abril vieron que cercaron un lote de la zona e ingresaron algunas máquinas. Residentes de un condominio de casas, que está al frente, decidieron acercarse para que les explicaran el proyecto. “Estaba metida la máquina, pero no habían comenzado a trabajar. Nos dijeron que era un proyecto comercial y de vivienda”, cuenta Ricardo Herrera, habitante del sector.

(Le puede interesar: ‘No hay justificación’: secretaria de Educación sobre toma de la ADE)



La intranquilidad de los vecinos se debía a que el parqueadero de la edificación comercial podía quedar sobre la calle 128 B y así ocasionar más congestión sobre esta vía. Según relatan ellos, este corredor es muy angosto y transitado, tanto así que antes de la pandemia los trancones podían llegar hasta la av. Boyacá.



Pero más allá de las posibles afectaciones a la movilidad, les inquietaba que se realizaran trabajos sin ver que estuviera aprobada la licencia de construcción.

Los habitantes solicitaron que les mostraran planos y renders. Aunque hubo encuentros entre las partes, la comunidad alude que no quedaron satisfechos con lo mostrado en estas reuniones.

Procesos burocráticos

A partir de ese momento, el grupo de vecinos decidió emprender un camino burocrático para obtener respuestas. El 6 de mayo de este año se tramitó una carta ante la curaduría urbana número cuatro, donde se decía que la licencia de construcción estaba en proceso de solicitud, pero no había sido expedida.



En la curaduría urbana no hubo respuesta, al no tener un nivel policivo para dictaminar si se está cometiendo alguna falla, por lo que la carta fue tramitada ante la Personería y el ente de control le remitió la solicitud a la Alcaldía Local de Suba.

(Admeás: Por poco desaparecen a una bebé en Bogotá: la secuestraron sus cuidadoras)



En esta última se indicó que el trámite fue asignado a la Inspección Distrital de Policía de Suba. No obstante, la respuesta de la inspección dejó sorprendidos a los habitantes.



“Para el año en curso no tenemos disponibilidad de agenda, con respecto al año 2022 se encuentra agendado hasta el mes de octubre y también se está reprogramando fecha de los expedientes que se encuentran en la inspección sin agendar”, contestaron, y dijeron que actualmente tienen 4.000 asignaciones y una alta carga laboral generada por la pandemia.

Respuestas

EL TIEMPO contactó a la empresa encargada de ejecutar la obra. Informaron que la licencia de construcción fue emitida el 21 de julio del 2021 y tiene una vigencia de dos años. Agregaron que mientras estaba en curso la licencia, realizaron descapote y limpieza del terreno.



Frente a la socialización del proyecto explicaron que hubo encuentros con dos conjuntos aledaños y se firmó acta de vecindad con la casa que está al respaldo de la obra.



(Además: Bogotá Cómo Vamos propone ruta para una recuperación sostenible)