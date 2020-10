Así podrá diseñar su propio Corredor Verde en la Carrera Séptima

Con un computador o una tableta, usted podrá contarle a la Alcaldía de Bogotá cómo quisiera que fuera el Corredor Verde de la 7.ª. Todo lo podrá hacer con Streetmix, una herramienta digital que le permitirá seleccionar qué quiere ver en malla vial (buses eléctricos, tranvías, un tren ligero, ciclorrutas o carros) y cómo se imagina el espacio público.



Este es parte del proceso de participación y cocreación ciudadana del Corredor Verde que irá hasta el 31 de octubre y servirá como insumo para el diseño conceptual que hará el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) con miras a licitar la obra en 2021.

Sepa que cualquier persona puede crear en Streetmix, es decir, el ejercicio no se limita a los vecinos de la vía, sino que se extiende a todos los ciudadanos y usuarios de la misma. Solo se requiere internet para ingresar a www.septimaverde.gov.co, buscar la opción ‘Streetmix’ y seguir los pasos. Es una plataforma bastante intuitiva, y no hay límite de tiempo en su uso.

Paso a paso para utilizar Streetmix

1. Ingrese a www.septimaverde.gov.co y baje hasta encontrar el aviso ‘Te invitamos a diseñar el Corredor Verde’. Dé clic en el botón ‘Participa aquí’.



2. Elija el perfil vial sobre el que quiera trabajar: Streetmix tiene los tramos de la 7.ª con las calles 26, 37, 39, 48, 62, 72, 83, 92, 100, 113, 175 y 200; pero ya se programaron las de la 128, la 147 y la 163, que pronto se colgarán.



3. Diseñe la calle y el espacio público con los que usted sueña: puede incluir los medios de movilidad que considere, mobiliario urbano, infraestructura y servicios. Tenga en cuenta que tiene un espacio limitado que se corresponde con el espacio real de ese tramo.



4. Dé clic en compartir cuando acabe: el sistema le arrojará un link o una opción para descargar la imagen. Puede compartirlo en Twitter o Facebook usando el HT #SéptimaVerde y etiquetando a la Alcaldía, al IDU, al Idpac y a la Secretaría de Movilidad.

¿Qué puede poner en su diseño de Streetmix?

Medios de movilidad



E-BRT: O bus de tránsito rápido eléctrico (puede incluir color en el carril)

Capacidad: 14.000 personas / hora

Carga ambiental: 93 gramos CO2/pkm



Tren ligero (puede incluir color en el carril)

Capacidad: 18.000 personas / hora

Carga ambiental: 68 gramos CO2/pkm



Tranvía (puede incluir color en el carril)

Capacidad: 18.000 personas / hora

Carga ambiental: 68 gramos CO2/pkm



Carril Bus eléctrico (puede incluir color en el carril y ponerlo a compartir espacio con bicicletas)

Capacidad: 5.000 personas / hora

Carga ambiental: 91 gramos CO2/pkm



Carril vehicular (puede poner vehículos, transporte de carga, compartir con bicicletas, carros autónomos, etc.) (puede variar con carril de giro)

Capacidad: 1.500 personas / hora

Carga ambiental: 161 gramos CO2/pkm



Carril de bicicleta (puede incluir color en el carril)

Capacidad: 14.000 personas / hora

Carga ambiental: 19 gramos CO2/pkm



Patinetas públicas

Capacidad: 14.000 personas / hora

Carga ambiental: 115 gramos CO2/pkm



Acera peatonal

Capacidad: 19.000 personas / hora

Carga ambiental: 0 gramos CO2/pkm



Una alfombra mágica: Funciona como 'comodín' e indica que usted pide tener en cuenta otros servicios y vehículos que lleguen en un futuro.





Infraestructura



Estación de e-BRT: Puede ser de puertas a lado y lado, o de un solo costado - Paradero de transporte público: Puede ser a nivel o elevado



Parqueos o espera



Carril de estacionamiento - Zona de espera -Zona de abordaje de taxis (puede especificar si quiere que sean viajes compartidos) - Estación de bicicletas compartidas - Estacionamiento de patinetas - Estacionamiento de bicicletas



Servicios



Camión de comida / Foodtruck - Comedor al aire libre - Parklet - Poste - Farol - Señal de orientación - Banca - Árbol en acera



Segregación



Barricada / Barrera Jersey / Cono - Espacio de separación: Puede ser pintura, bolardos, taches, materas y franjas de vegetación de distintos tipos

Además, la herramienta brinda varias ventajas. La primera es que ofrece 12 perfiles viales que tienen las dimensiones ajustadas a la realidad de cada tramo: esto permite saber qué tantos elementos caben sin tener que tumbar los edificios y casas de los lados.



“Adicionalmente, la herramienta entrega estimaciones de capacidad (cantidad de personas que pueden viajar en la calle) y emisiones (gramos de CO2 por pasajero-kilómetro) según estándares internacionales. Así, la gente sabe si lo que tiene en mente se puede implementar, y qué impactos positivos o negativos pueden tener”, explica Carlos Felipe Pardo, asesor de la Alianza Numo, que sugirió al Distrito el uso de esta plataforma y apoyará con un análisis final de los datos recolectados por el aplicativo cuando la persona va diseñando (no hay necesidad de darle ‘guardar’ o reportar la imagen para que no se pierda su idea).



Numo la sugirió por las experiencias que se han tenido en procesos participativos en Estados Unidos, México, Chile, Ecuador y varias ciudades de Colombia. “Se ha utilizado para proponer diseños alternos a vías que tienen problemas de seguridad vial, o como herramienta en talleres participativos para visualizar diseños alternos de calles con personas que no son técnicas”, indica Pardo. Y también sostiene que ese es el atractivo: no se necesita ser arquitecto, ingeniero o urbanista para usar Streetmix y mostrar cómo se quiere ver la calle o el espacio público. Y, además, permite ver si su idea de la 7.ª “es viable” en términos de espacios, eficiencia de movilidad e impacto ambiental.

¿Qué han creado?

La herramienta se lanzó el 16 de octubre y, hasta ayer, según reportes del IDU, había recibido 1.400 diseños de calles, con un promedio de entre 24 y 94 propuestas para cada tramo.



Y ya hay una primera idea de qué es lo que quieren los ciudadanos. “El 36,63 % de los ciudadanos han incluido transporte público, el 30,02 % ha agregado transporte activo como la bicicleta, patineta y andenes; un 10,24 %, carriles mixtos, como carros y motos, y el 20,10 % de los ciudadanos ha incluido otros elementos como los food truck, más espacio peatonal, plazoletas, zonas verdes, etc.”, le reportó el IDU a EL TIEMPO.



También hay una idea de cómo quieren distribuir el espacio: “Han destinado un 27,73 % del ancho de la vía para el transporte público; un 23, 77 %, al transporte activo (bicicleta, patineta, andenes); el 21, 32 %, para carriles mixtos (carros, motos), y un 27,17 % para food truck, paklet, etc.”. Además, según el IDU, Streetmix ya ha sido llevado a los barrios a través de los talleres vecinales y los talleres imaginarios para que los ciudadanos puedan tener un acercamiento.

