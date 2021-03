Las hipótesis que se tejen tras desaparición de Stefano Landucci

La Unidad de Desaparecidos de la Sijín de la Policía, su familia y amigos continúan siguiendo el rastro de Stefano Landucci quien salió de su casa el pasado viernes 26 de febrero a eso de las 5 de la tarde y no regresó.

El joven de 30 años vive en la casa de una familiar ubicada en la calle 103 con carrera 21 en la localidad de Usaquén. Allá reside con su tía Elsa Landucci. Se sabe que trabaja en un Call Center y que practica rugby en Barbarians Rugby Club, un equipo aficionado.

Fue ella, su tía, quien avisó a los padres del joven que había salido ese día y que revisando su habitación notó la ausencia de algunas piezas de ropa. Hoy la familia está confundida pues así como existe la posibilidad de que el joven se haya ido por voluntad propia a un viaje, de igual forma teme que le haya podido pasar algo. "Lo que nos preocupa es que no le dijo nada a nadie, no contesta su celular y pues eso no es normal para nosotros", dijo Inés Elvira Martínez, mamá de Stefano quien se encontraba viajando hacia la capital tras la desaparición de su hijo.

Se han encontrado solo algunos indicios de que el joven salió de Bogotá pero aún no se sabe su paradero exacto ni el porqué de su actuar.



Entre todas las hipótesis que se tejen cuando un ser querido desaparece la familia del joven recordó que este fue víctima de un atraco en Transmilenio justo en la calle 106 con Autopista Norte.

Y no fue un hecho menor. Su cuerpo recibió diez puñaladas. La fuerte agresión pasó de ser un intento de robo a un intento de homicidio. "Por ese hecho se interpuso una denuncia y fueron capturados tres de siete integrantes de esa banda", contó su mamá.



Puede que este hecho no tenga ninguna relación con la desaparición del joven pero, en cualquiera de los casos, la familia de joven teme por su seguridad. "Sería muy grave si se trata de algún tipo de venganza por ahora es simplemente un aspecto más por valorar", dijo Martínez.

Los allegados de Stefano han manifestado que este comportamiento no es común en el joven y que tampoco tiene problemas de consumo de alcohol o drogas.



Hasta los miembros de Barbarian Rugby Club están extrañados por la desaparición del integrante del equipo. “Lamentablemente nuestro compañero se encuentra desaparecido. Él había salido a un entrenamiento con una chaqueta negra, un pantalón negro y una mochila de rayas”, dijeron a través de Facebook en un intento más por acelerar su búsqueda.



El joven ya completó 72 horas perdido y el paso del tiempo solo incrementa la angustia de su familia.



Por ahora la Unidad de Búsqueda de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá realiza el rastro de cámaras de seguridad para hacer un trazado del recorrido de Stefano desde que salió de la casa en donde residía. “Es muy prematuro dar una hipótesis en este momento pero se está realizando el procedimiento adecuado en estos casos. No tenemos más detalles”.



Pero EL TIEMPO supo que se está evaluando la posibilidad de que el joven haya pedido un servicio de Uber con rumbo a Villavicencio pero es una de las tantas hipótesis que se tejen. También se rastrean las líneas telefónicas aun sin ningún avance importante.

REDACCIÓN BOGOTÁ

