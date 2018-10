Sostenibilidad urbana, clave para luchar contra el cambio climático

Cerca de 7 de cada 10 personas vivirán en una ciudad para el 2050, señala el más reciente informe del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. En la actualidad lo hace el 55 por ciento de la población y con ello ya hay centros poblados a los que les cuesta proveer una buena calidad de vida a sus habitantes.



El crecimiento ya no será en las grandes urbes, sino que tomarán protagonismo las ciudades intermedias -las que hoy no tienen más de un millón de habitantes- y por eso los debates sobre sostenibilidad toman más fuerza.



Además, el informe señala que serán los países de ingresos bajos y medios en los que más crecerá la población, y si estos no se alinean a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y no posicionan una Nueva Agenda Urbana su crecimiento no será posible.