Julio Aguirre, un soldado que se encontraba de servicio patrullando el Cantón Norte, en el barrio Santa Ana, murió producto de un disparo que le propinó uno de sus compañeros, según las indagaciones preliminares y la versión del Ejército.

(En contexto: Apareció en La Calera soldado que le habría disparado a su compañero de batallón).

La Brigada 13 y las autoridades están desarrollando labores de búsqueda para dar prontamente con el agresor. "Se está efectuando un acompañamiento a la familia del soldado herido e igualmente se contactó con los familiares del presunto agresor para facilitar su entrega", explicó el Ejército.

El joven, de 22 años, completaba cerca de tres meses prestando servicio militar. Además, estaba a punto de salir a un permiso para compartir unos días con su familia en la capital del país.

"Uno de los impactos le destrozó el hígado", contó Nidia Aguirre, mamá del soldado, para Citytv.

Madre del soldado asesinado. Foto: Citytv.

(Puede leer: En riña, soldado disparó contra compañero en el Cantón Norte de Bogotá).

Horas antes del confuso hecho en el que resultó herido, Aguirre se había comunicado con su progenitora. "Me escribió 'hola, linda, ¿cómo amaneces?'. Me dijo que estaba prestando servicio, la guardia, que salía a las 10. Le dije 'bueno, mi amor, cuando salgas me llamas porque te quiero ver'", relató.

"'Me dijo 'bueno, madre linda, te amo mucho'. Y esa fue nuestra última conversación", añadió la señora Aguirre notablemente conmovida.

Sobre el mediodía del jueves 4 de mayo, la familia se enteró del impacto de bala que recibió el joven. De inmediato, arribaron a la Fundación Santa Fe para verlo. Según dicen, el soldado esperó a sus familiares antes de morir para despedirse: "Mi bebé soportó hasta que llegamos todos".

Julio Aguirre, soldado que murió. Foto: Citytv.

(Lea también: Grave accidente en Bogotá: motociclista murió en la avenida Caracas).

Jaime Rivera, padre del joven, expresó para Citytv que nunca se imaginaban en una situación de estas, pues Julio estaba entusiasmado por su futuro; analizaba si continuar como militar o buscar otras oportunidades para ayudar a su familia.

"Era un pelado muy jovial, que no se metía con nadie", afirmó.

Encontraron a soldado que huyó

En horas de la tarde del viernes 5 de mayo, el señalado agresor fue ubicado por las autoridades tras escapar con armas de dotación. Será puesto a disposición de Justicia Penal Militar y Policial para responder por el caso.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS