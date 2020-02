Sobrino de Álvaro Gómez Hurtado denuncia que fue atracado en su casa

En redes sociales el excandidato al Senado Miguel Gómez Martínez publicó que él y su familia fueron víctimas de un asalto en su lugar de residencia en Bogotá.

“Como miles de colombianos fui atracado en mi casa por una banda. 50 minutos de tortura con mi esposa e hija. La @PolicíaBogota dice que debo estar “agradecido” de que no violaron a mi hija. Agradecido?? Agradecido de vivir en un país donde no puedo estar tranquilo ni en mi casa?”, señala en un tuit publicado el sábado.



Miguel Gómez Martínez encabezó la lista al Senado por el partido conservador en el año 2018. Es hijo del exsenador Enrique Gómez Hurtado, quien falleció el año pasado, y sobrino del exconstitucionalista Álvaro Gómez Hurtado, asesinado en noviembre de 1995, cuando salía de la Universidad Sergio Arboleda.



Frente a esta denuncia, la Policía Metropolitana de Bogotá ha señalado que están corroborando con las estaciones de policía en la ciudad los hechos y que no han logrado contactar al excandidato al Senado.

“@mgomezmartienez ofrecemos excusas y lamentamos los hechos ocurridos. Quisiéramos ponernos en contacto con usted para ampliar la información de su caso”, le respondió la Policía de Bogotá.



La Secretaría de Seguridad de Bogotá también le envió un mensaje en la red social Twitter señalando: "Buenas tardes. ¿Podría seguirnos para ponernos en contacto con usted a través de mensaje directo? Muchas gracias".



Las autoridades de la ciudad han insistido en que desconocen detalles y circunstancias en los que se dieron esos hechos.

Luego del atraco en mi habitación me dicen que el lunes puedo recuperar muchos de mis bienes en las prenderías del centro. Le recomiendo a la @PoliciaBogota que se den una pasadita por el centro y capturen a la banda para que no les pase a otros ciudadanos. — Miguel Gómez M (@mgomezmartinez) February 15, 2020

Los tuits Gómez Martínez han generado la solidaridad de diversos personajes de la política y sectores sociales de la ciudad y del país.



