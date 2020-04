'Sobre mi cadáver', dijo alcaldesa ante posibilidad de abrir El Dorado

Gran revuelo causó ayer el pronunciamiento de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sobre el aeropuerto El Dorado. “Sobre mi cadáver reabren El Dorado el 27 de abril”, dijo la mandataria en una entrevista con Blu Radio, y advirtió que hacerlo pondría en riesgo la curva de contagio en la capital del país.

Más tarde, en sesión con el Concejo de Bogotá, López amplió su pronunciamiento y aseguró que no se basaba en “percepciones” sino en datos. Ante el cabildo distrital presentó un informe que indica que en los primeros meses del año, medio millón de personas ingresaron desde el extranjero por el aeropuerto.



“Solo en marzo, cuando ya sabíamos que teníamos coronavirus en Bogotá, de los ocho países con más alto contagio de la época entraron miles de personas”.



Los países a los que se refiere son Alemania (entraron 1.953 personas en marzo), China (19), España (12.034), Estados Unidos (29.605), Francia (1.227), Italia (185) , Reino Unido (1.846), Turquía (832). En total, de estos focos de contagio ingresaron 47.701 personas en marzo. Hoy, Bogotá tiene 327 casos importados, la mayoría provenientes de España (93), Estados Unidos (72) y Ecuador (17).



“No hay ninguna condición que nos permita reabrir el aeropuerto. Hacerlo sería tener otra vez una fuente de contagio muy alta en Bogotá. Eso sería un gran error”, advirtió en el cabildo.



Pero la Alcaldía de Bogotá no tiene ningún poder de decisión sobre el aeropuerto El Dorado. Incluso, la misma alcaldesa lo reconoció en la entrevista radial: “Lo controla el Presidente. Esa es la desgracia, si no yo lo habría cerrado en febrero”.



Anoche, en su alocución por televisión, el presidente Ivan Duque dijo que “los vuelos internacionales no se van abrir, estarán cerrados hasta el final de la emergencia sanitaria”. Y agregó que este tema “se encuentra en permanente monitoreo”, pues la reapertura puede acabar en un significativo aumento de los cotagios de covid-19. De ahí que se mantenga la medida hasta el 30 de mayo, cuando concluye la emergencia sanitaria.



El mandatario ya se había pronunciado en el mismo sentido la semana pasada: “Puedo decir de una manera muy clara que vuelos internacionales no se van a abrir, estarán cerrados hasta el final de nuestra emergencia sanitaria”, y agregó que se analizan “protocolos” a nivel nación.



“Espero que esta semana tengamos una respuesta muy puntual que se tiene que basar no solo en la evidencia de cómo va la pandemia en el país, sino cómo podemos lograr el mayor aislamiento de las zonas que hoy no tienen covid en Colombia”, manifestó.

También ayer, el Ministerio de Transporte había respondido que “por ahora no se está pensando abrir los vuelos nacionales”.



Y Opaín, el operador del aeropuerto, respondió que El Dorado “abrirá solo cuando las autoridades lo decidan, y para ese entonces nosotros estaremos listos”.



Indicaron que “todas estas semanas las hemos usado para prepararnos con las medidas de prevención, seguridad e higiene pertinentes para el manejo del covid-19, con el fin de que el día que nos den la orden de retomar la operación podamos seguir afrontando la situación de la mejor manera, porque ese es nuestro compromiso con la ciudad y el país”.



Por lo pronto, el temor de Claudia López no es infundado. De los 1.682 casos de covid-19 en Bogotá, 327 corresponden a casos importados. Eso hoy corresponde al 19,4 %, pero en marzo sí significaron el comienzo del contagio en el norte y nororiente de la capital. A la fecha, el ingreso de un virus proveniente del exterior ya cobró 73 vidas en la capital del país.



“Una de las causas de las altas tasas de contagio en la capital es el Aeropuerto de Bogotá. Este no es un virus autóctono, no se produjo en Colombia. Vino del exterior, de personas que se contagiaron afuera”, aclaró la alcaldesa.



El primer caso del país, de hecho, se registró en Bogotá y correspondió a una joven que venía de Milán (Italia). Mientras el aeropuerto estuvo abierto con vuelos comerciales, hasta su cierre el 23 de marzo, López llamó varias veces la atención sobre los protocolos en Migración Colombia de detección de síntomas relacionados con el virus.

Redacción Bogotá, con información de Economía y Política