Las afirmaciones demenciales que se esparcen en redes están sobrepasando cualquier límite. Y ya no importa de dónde provengan; bien pueden salir de un político, un gobernante, un líder gremial, un maestro de escuela o un empresario. Fruto de esa enervada radicalización de posturas ideológicas con las que nos desafiamos todos los días, hemos dado cabida a que expresiones como corrupto, violador, paramilitar, mafioso o cosas por el estilo no calcen para sus verdaderos destinatarios.

No, ahora se emplean como arma política para desprestigiar y poner una lápida sobre cualquiera que piense distinto. Con ello, se borra todo límite de ética y decencia, desaparecen honras como dulces en un jardín infantil y solo queda el camino de la pugnacidad y el odio. Nadie está midiendo las consecuencias de ese odio. Nadie sabe la fuerza que el rencor desata. Como decía Bukowsky: “hay suficiente traición, odio, violencia y absurdo en el hombre promedio como para suplir cualquier ejército en cualquier momento (…)”.



Entonces resulta que alguien decide una mañana levantarse, cepillarse los dientes, tomar el desayuno y lanzar una denuncia temeraria: en el paro nacional 300 personas fueron desaparecidas e incineradas en hornos crematorios de Bogotá. ¡Hágame el favor! Si un solo caso de idénticas características hubiera sucedido, imagínense el escándalo. Porque ese desaparecido tendría familia, amigos, conocidos. ¿Y entonces nadie reclamó por los 300 que denuncia un empresario? ¿Se incineraron y ya? Con toda razón la alcaldesa se indigna ante semejante exabrupto, digno de libretos para películas de ficción y terror.



Fueron muchos los organismos involucrados que condenaron semejante declaración. Hasta Human Rights Watch aseguró que no conoce de personas reportadas como desaparecidas en el 2021. Y las que se denunciaron como tal, ¡aparecieron! Así se lo informó la Fiscalía a la Alcaldesa.



Díganme si semejante aseveración no tiene como trasfondo un enconado y abominable propósito. Vaya uno a saber si hay interés político allí o alguna trama de empresarios afectados por decisiones de la administración o es, como ya algunos insinúan, el juego sucio que le espera a la campaña electoral en Bogotá.

Digamos que detrás de esa denuncia de los 300 incinerados hay algo turbio. Aceptemos que, efectivamente, son señas de una contienda aterradoramente triste que se desatará en la campaña. Lamentémonos, si quieren, de que ese deba ser nuestro karma por andar metidos en las cloacas de las redes. Aceptemos todo esto, pero no pasemos por alto lo peor: que hay personas que se lo creen. Sí, los que reproducen estas aseveraciones, los que las comparten y las califican. ¿Cómo puede ser alguien tan vil de responsabilizar a funcionarios o a cualquier otro de estar detrás de 300 incinerados? ¡Y creerle! ¡Y aprovecharse de ello con fines políticos! ¡Y regodearse de que Bogotá aparezca con semejante rótulo. Qué desesperanzador resulta todo esto. Cabe recordar que las autoridades de la ciudad no solo condenaron las protestas en su momento, sino que se hicieron sentir cuando, ahí sí, los hechos demostraron que hubo asesinatos en las revueltas. Y esos asesinatos no quedaron impunes. Es más, por esos días se produjeron fuertes rifirrafes entre el entonces director de la policía y la alcaldesa. Y hoy, vean ustedes, ambos trabajan en el mismo bando para ver si le ganamos a la inseguridad. El enemigo está en las calles y es enemigo de todos.



Para los bogotanos y bogotanas debería quedar claro que en las redes no todo vale. Que bajo ninguna circunstancia es permisible que se maltrate así a nuestra capital. Más allá de que algo irregular pueda haberse presentado en la Uaesp —donde radica el meollo de todo este escándalo y otros que la Alcaldía tendrá que dilucidar— no se puede acudir a sindicaciones que generan, además de miedo, una profunda desconfianza y un profundo desaliento por lo que ocurre en la ciudad. En eso deberían pensar quienes aspiran gobernarla. Una cosa es cuestionar y enrostrar lo que con hechos se demuestra que va mal y otra apelar a infundios que nos conducen al odio y la venganza. “(...) Y los mejores en el odio son aquellos que predican el amor y los mejores en la guerra son finalmente aquellos que predican la paz”.

ERNESTO CORTÉS FIERRO

Editor General EL TIEMPO

