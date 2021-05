Soacha vive un drama a causa del  bloqueo de las vías

Si en condiciones normales la movilidad en el municipio de Soacha, Cundinamarca, es un caos, desde que comenzó el paro sus residentes han tenido que sufrir las consecuencias del bloqueo de las estaciones de TransMilenio y los actos vandálicos.

El último, y uno de los más graves, fue la incineración de un bus de TransMilenio. Un reducido grupo de delincuentes protagonizó la madrugada de este lunes un hecho de violencia en el municipio, cuando detuvieron un bus articulado de TransMilenio en plena autopista Sur y obligaron a descender a su conductor.

Después de esto, empezaron a romper el vehículo con piedras y palos. Durante 45 minutos, sin que ninguna autoridad hiciera presencia, los vándalos le prendieron fuego al bus, incluso poniendo en riesgo su integridad.



Los hechos ocurrieron en el sector de San Mateo, a eso de las 3:30 de la mañana. La situación fue tan crítica que los buses que debían circular por esta zona como parte de la operación normal del sistema tuvieron que quedarse parqueados para evitar correr con la misma suerte. No se podía correr riesgos.

En horas de la mañana, un equipo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Cundinamarca llegó al sitio para realizar las labores a fin de despejar la vía y permitir la operación de TransMilenio, que tuvo que suspender la ruta circular que lleva a los habitantes de San Mateo hasta el Portal del Sur. “Esta situación está muy grave. Estamos encerrados, no podemos ir a trabajar y si lo logramos, devolverse es un caos”, dijo Nazly Sotelo, residente del sector. Otros incluso dicen que están a punto de perder su trabajo. “Yo trabajo en una tienda de ropa en Bogotá. No he podido llegar y a veces no lo hago a tiempo”, dijo Bertha Sánchez.



El alcalde Juan Carlos Saldarriaga hizo algunos anuncios para tratar de que la movilidad del municipio, al sur de Bogotá, no siga colapsando. Anunció que a partir de las 4 de ayer los vehículos de carga tendrían restricciones para circular en las vías del municipio, con la finalidad de que se mejore la movilidad por los ya mencionados bloqueos.

Saldarriaga seguirá sosteniendo reuniones con miembros del comité del paro de transporte para llegar a acuerdos finales que logren desembotellar la autopista Sur y escuchar sus peticiones. “Nos reuniremos para ver en qué nos comprometemos para que los transportadores de la ciudad no se vean afectados. Ayúdennos a desembotellar la autopista”, dijo el mandatario.



A comienzos de este mes, Saldarriaga anunció que en las comunas en las que se presenten alteración del orden público, entrarán automáticamente en toque de queda, velando por la seguridad de los ciudadanos y de los comerciantes. “Invito a todos los soachunos a salvaguardar la vida, a cumplir con todas las medidas de bioseguridad y a privilegiar el empleo y el comercio para que nuestra vida siga”.



La administración municipal ha venido llevando a cabo diferentes mesas de concertación con el gremio de taxistas y camioneros, con el fin de llegar a acuerdos y así permitir que la economía continúe avanzando; sin embargo, la situación de orden público parece empeorar.

Soacha tiene una población de unos 523.000 habitantes en promedio y, durante el paro, muchos de ellos deben recurrir a otros medios de transporte para lograr llegar a sus lugares de trabajo, la mayoría de estos, en la ciudad de Bogotá. La pesadilla se repite en horas de la tarde, cuando deben regresar a sus casas. Y no es para menos, las 4 estaciones de TransMilenio de ese municipio se encuentran totalmente destruidas.

Daños en TransMilenio

Y si en Soacha la crisis se acrecienta, en la capital las cifras dan miedo. La Contraloría de Bogotá realizó un inventario de las afectaciones ocasionadas a TransMilenio en el último mes, en los 9 portales y 139 estaciones que componen el sistema de transporte público. Durante su visita, evidenció diferentes daños en 130 estaciones (88 %) y el cierre temporal de 48 (32 %), perjuicios avaluados en cerca de $ 20.000 millones de pesos, que afectarán las finanzas del SITP.



Al verificar en detalle el estado de la infraestructura, el ente de control encontró afectaciones en 1.922 puertas de acceso a los buses y en 102 taquillas, 113 cámaras de seguridad, 39 estaciones de recarga automática, 259 torniquetes y 55 tableros electrónicos. También inventarió 1.782 vidrios rotos en vagones y 1.536 vidrios rotos en corredores. La recuperación de las estaciones y portales podría tomar entre tres y seis meses. El cierre parcial o total de las estaciones afecta, actualmente, a más de 500.000 usuarios.



La Contraloría de Bogotá evidenció, además, un alto número de grafitis y rayones y la sustracción o daño a elementos para la atención de emergencias como camillas, extintores, botiquines, mangueras y hachas. TransMilenio, por su parte, reportó afectaciones de 660 buses troncales, es decir, 1 de cada 3 sufrió golpes, tiene vidrios rotos o, en el peor de los casos, fue quemado. En el componente zonal, 407 buses fueron afectados. “Los portales y estaciones más afectados están en zonas de la ciudad donde se concentra el mayor número de viajes y donde cerca del 30 % del presupuesto de una familia se destina a la movilidad”, afirmó el contralor de Bogotá, Andrés Castro Franco.

REDACCIÓN MÉDICA

Escríbanos a carmal@eltiempo.com