Una nueva denuncia realizó el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, sobre la operación de un grupo de ‘tierreros’ que en esta oportunidad pretendían apropiarse de un terreno de importancia arqueológica para la ciudad.



Según Saldarriaga, personas inescrupulosas están construyendo vías ilegales con el fin de convertir la reserva ambiental, donde está la importante piedra Varón del Sol, en una zona de viviendas.



De acuerdo con la información entregada por la Alcaldía de Soacha, este terreno es altamente valorado por los suachunos pues ahí subyace uno de los símbolos históricos más importantes del municipio. La piedra Varón del Sol es el símbolo máximo de Soacha ya que de allí proviene el nombre de la ciudad.



Ante la situación, el mandatario ordenó la destrucción de las vías construidas ilícitamente, la expropiación del terreno y la vigilancia con carabineros y policía en el sector. Los implicados ya se encuentran identificados para iniciar el proceso judicial contra ellos.



Según lo dicho por el mandatario, esta no es la primera vez que se realiza una denuncia de este tipo, por el contrario, dice que no permitirá que se invada ninguna hectárea de zona verde para la construcción de vivienda ya que estos espacios son destinados para el turismo, el deporte y la recreación.

“Mi orden desde hoy es empezar a expropiar este terreno y eliminar las vías que estaban construyendo hacia esta reserva de la ciudad y del país (...) hago un llamado al Gobierno Nacional, al Ministerio de Cultura y a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) para que juntos protejamos esta tierra arqueológica”, señaló Saldarriaga.

Llamado a Presidencia

No obstante, el mandatario no se quedó ahí, también le solicitó al Presidente de la República hacer presencia en la zona.



“Desde los escritorios no se toman decisiones. Esto no es con cartas, sino con presupuesto. Que haga presencia inmediata el Ministerio de Cultura con presupuesto porque esto no es solo ‘que el alcalde mire qué hacer’, porque eso ya lo estamos haciendo”, enfatizó Juan Carlos.



Según la información recopilada por el cuerpo de investigaciones para este tema de la Alcaldía de Soacha, los denominados ‘tierreros’ que rompieron varias zonas del predio para hacer labores de sedimentación fueron identificados y desalojados del lugar.



Luego de esto, la Alcaldía dijo que había tomado la decisión de romper todas las calles ilegales que se habían construido atravesando el predio y que la Secretaría de Infraestructura del departamento tenía la orden de romper todas las vías que conduzcan al predio entre lo queda de esta semana y la otra.



“Vamos a instaurar denuncias penales contra los dueños de la tierra que se han prestado para la realización de este loteo”, mencionó el alcalde.

Otros casos de ‘tierreros’

Desde hace más de 30 años, Soacha ha sido un escenario de invasiones y estafas con falsas ventas de predios. La estrategia de los llamados ‘tierreros’ o ‘terratenientes’ es apropiarse de los terrenos y luego aprovecharse de personas de escasos recursos, desplazados y migrantes, a través de diferentes modalidades.



Esta es una situación que viven hace muchos años varias zonas de la comuna 4 Cazucá, entre ellas El Arroyo, Luis Carlos Galán, La Capilla, Ciudadela Sucre, Mirador de Corinto 3 y El Barreno. En promedio hay 1.500 familias invasoras, según un líder social que dice haber sido víctima de amenazas por denunciar a los promotores de invasiones.



