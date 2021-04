Soacha tendrá toque de queda y restricción a parrillero

La Alcaldía de Soacha confirmó cuáles serán sus nuevas medidas para los próximos días.

(Le puede interesar: Habrá controles en Cundinamarca para que bogotanos no vayan de paseo)

Por una parte, habrá toque de queda nocturno, de 11 p.m. a 4 a.m., hasta el próximo 19 de abril.



Adicionalmente, se restringirá el parrillero hombre hasta el 19 de abril, en una franja entre las 9 p.m. y las 4 a.m.



También habrá restricción al expendio y consumo de bebidas alcohólicas en sitios abiertos al público entre las 11 p.m. y las 4 a.m., cada día, hasta el 19 de abril. Sin embargo, será posible adquirir licor las 24 horas por domicilio.

