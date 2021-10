Un aeropuerto en Soacha: ¿qué tan viable sería?

Soacha se prepara para tener un aeropuerto. O al menos así lo pretende el alcalde Juan Carlos Saldarriaga, quien, en este momento, está dando los últimos toques al proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio, que permitirá apartar 125 hectáreas de suelo, hoy rural, ubicadas al noroccidente de la vereda Canoas y justo al lado de la futura ALO Sur.



“El aeropuerto El Dorado de Bogotá hoy es insuficiente y seguir expandiéndose es un gran error. Las grandes ciudades del mundo no tienen un solo aeropuerto, tienen varios dentro de la misma ciudad o en zonas cercanas. No es posible dejar a la región sin un segundo aeropuerto”, aseguró el alcalde en conversación con EL TIEMPO, y agregó que el municipio más grande de Cundinamarca está en capacidad de recibir una infraestructura de este tipo.

Según cuentas de Saldarriaga, Soacha tiene un millón de habitantes –aunque el censo del Dane 2018 sostiene que son 641.205– y que, con toda la región cercana, lograría sumar “dos millones como población objeto”.



“Este aeropuerto tendría un potencial cautivo enorme para conectar con Girardot, Fusagasugá, Sibaté y varios municipios cercanos. Soacha está muy bien conectado”, dice el mandatario, quien anota que el municipio contará con las vías para conectar la terminal aérea: menciona la ALO Sur –que la ANI adjudicará a finales de este año–, la autopista Sur –que será renovada– y la Perimetral de Oriente –que unirá a Soacha con los Llanos Orientales y con Bogotá, y que ya cuenta con recursos del Gobierno Nacional–, entre otras vías.



“Hay que hacer los estudios de los ‘conos’ de ascenso y descenso, que no atravesarán la ciudad. Pero ya congelamos esa tierra para hacer el aeropuerto allí”, precisó el mandatario, quien aclaró que la idea es que sea un aeropuerto comercial y/o de carga



Indicó, además, que el proyecto del POT también “prevé 800 hectáreas para zona industrial y zona franca para consolidar, junto al aeropuerto, ese gran corazón de eje logístico de Soacha”.



¿Pero cómo hacerlo? Según planea Saldarriaga, con el terreno listo espera que haya interés de inversión del Estado o de privados. De quién y cómo lo financie depende si podrá ser comercial y de carga o si solo tendrá uno de los servicios.



Asegura que, aunque ha tenido algunos acercamientos con el Gobierno central para hablar de la idea, “no ha sido fácil tener el encuentro”. Solo hasta que esta semana el tema se conoció a través de Caracol Radio y El Dorado Radio, dice Saldarriaga, logró una reunión con la Aeronáutica Civil, que será en próximos días.



Hoy, esta propuesta no se encuentra en el proyecto del POT colgado en la página web de la Alcaldía. Según le explicó el mandatario a este diario, eso se debe a que el proyecto sigue en fase de formulación: “Esperamos en 15 o 20 días entregar el POT a la CAR Cundinamarca para la concertación ambiental”.

¿Es posible que Soacha tenga un Aeropuerto?

La viabilidad de un aeropuerto en Soacha dependerá de muchos factores, estudios y, sobre todo, del interés que haya por financiar la construcción. EL TIEMPO consultó a dos analistas de movilidad, infraestructura y logística para analizar qué tanto sentido tiene la propuesta.



Para Darío Hidalgo, asesor en movilidad, “la idea de aeropuerto en Soacha, con servicios para carga y aviación pequeña, puede tener sentido: es clara la saturación del aeropuerto El Dorado, y desde hace un buen tiempo se habla de alternativas”.



Hidalgo cita que el documento resumen, ‘Actualización del plan maestro aeroportuario: Aeropuerto Internacional El Dorado’, elaborado por el consorcio PMA Dorado y Guaymaral TLI y publicado por la Aerocivil, reconoce que ya El Dorado juega un papel clave en América Latina. Para 2019, era el aeropuerto de la región que más movía carga (alcanzó las 718.383 toneladas ese año), el segundo con más operaciones (351.174) y el tercero con más flujo de pasajeros (35 millones).



Sin embargo, a partir de las proyecciones de demanda para 2050 (ver gráfico), el estudio indica que es necesario pensar en alternativas, según el documento. “El resultado de los estudios (...) seleccionó el escenario operativo óptimo para el sistema aeroportuario Ciudad-Región, el cual está conformado por las dos pistas existentes en el aeropuerto El Dorado y la construcción de una segunda infraestructura independiente al actual aeropuerto.



Adicionalmente, el aeropuerto de Guaymaral tendría un rol importante en el desarrollo de la aviación en el contexto Ciudad-Región, ya que a este aeropuerto se trasladaría parte de la aviación general y taxis aéreos que actualmente opera en el aeropuerto El Dorado”.



Es decir, todo apunta a que sí será necesario optimizar la operación de El Dorado, fortalecer a Guaymaral y, además, otro aeropuerto para atender tanto pasajeros como carga.



¿Cuál será ese nuevo aeropuerto? Eso es lo que estará por verse. Aunque el alcalde de Soacha pone su municipio como opción, otra presentación del estudio mencionado –difundida en la página web de la Cámara de Comercio de Bogotá– indica que ya hay una ‘infraestructura aérea en estudio por el Gobierno Nacional’. Se trata de El Dorado II, que se ubicaría en Sabana Occidente, entre Facatativá y Madrid.

Dudas por resolver

“Es tan sorpresivo el anuncio del aeropuerto de Soacha que entrar a descalificarlo sería tan temerario como la propuesta, pero hay que analizarlo con calma”, asegura Jairo Jarrín, profesor e investigador del departamento de Gestión de Operaciones de la Universidad de La Sabana.



Para Jarrín, otro de los aspectos que debe evaluar el alcalde es el estudio de vientos. “Eso es para saber cómo se cruzan y si son propicios para la operación. Es clave verlo porque si por tema de vientos no se hace, esa tierra ya quedó bloqueada para no hacer nada más hasta tanto el POT no se renueve”, dice.



A su vez, Hidalgo llama la atención sobre la necesidad de “verificar la viabilidad desde el punto de vista aeronáutico: la interacción con las rutas de despegue y aterrizaje de El Dorado, la orientación de la pista, los regímenes de vientos, lluvias, niebla... ”.



Por otra parte, Jarrín e Hidalgo coinciden en que la conectividad será clave. Aunque el docente de La Sabana reconoce que puede haber una oferta vial, también advierte que no se trata solo de carreteras.



“Hoy en día, cuando se hace un aeropuerto, hay que pensar si está enmarcado en la apuesta nacional logística, donde se está impulsando la intermodalidad. Hay que hacer aeropuertos en sitios donde se facilite el intercambio modal con carreteras, ríos y trenes”, dice. Y, en el caso de Soacha, no se ve una conexión clara, por ahora, con algún Regiotram.



Ambos académicos también aseguran que, a la par que se espere el desarrollo de la idea en Soacha, no se puede descartar el fortalecimiento de otros aeropuertos fuera de la región.



"Este apoyo a la capacidad, especialmente para carga, puede estar incluso fuera de la Sabana, en Villavicencio o el Valle del Magdalena. En la Sabana existe Guaymaral para aviación pequeña, y podría pensarse en su ampliación para trasladar algunos servicios desde El Dorado. Otras opciones, más lejanas son los pequeños aeropuertos de Tunja y de Paipa, que ya están construidos pero tienen solo servicios esporádicos", menciona Hidalgo.

