Después de que la alcaldía de Bogotá informara que el convenio que permite que los buses urbanos de Soacha pudan operar en la ciudad va a terminar el próximo 7 de noviembre, el alcalde del municipio se pronunció al respecto.



Juan Carlos Saldarriaga dijo que, si se acaba este acuerdo, "estarían sufriendo

más de 100.000 personas por el déficit de transporte, así como 700 familias de los transportadores que perderían su sustento (...) Estaremos haciendo la defensa constante de nuestro territorio".

Estarían sufriendo

El mandatario sostuvo una reunión extraordinaria solicitada por los representantes legales de las empresas transportadoras, para buscar alternativas de diálogo y mediación.



Además, le agradeció al ministro de Transporte, William Camargo, quien va a recibir a Saldarriaga y los representantes de las empresas en los próximos días "no solo para buscar una salida a los transportadores del convenio Soacha- Bogotá, sino también a la comunidad que requiere el servicio".



Juan Carlos Saldarriaga junto a representantes del gremio de transportadores. Foto: Alcaldía de Soacha

Por otro lado, reiteró que ya los periodos tanto de Saladarriaga como de Claudia López están por acabarse, y "lo que no se hizo en cuatro años no se hará en dos o tres meses de gobierno".



Pidió, por consiguiente, prorrogar el convenio dos o tres meses más para que sean las próximas administraciones las que "determinen la ruta que debe tener la movilidad".



Si bien recalcó que se deben realizar cambios en este sentido, dijo que no se pueden hacer "a gorrasos" y que "hay que indemnizar a los transportadores, para que, cuando salgan, podamos tener las nuevas rutas de TransMilenio".



Respecto al trabajo realizado por los conductores y transportadores, el alcalde señaló que "ellos han venido cumpliendo el convenio y haciendo reposición de los vehículos que fueron adquiridos hace menos de dos años y la alcaldesa los está mandando a los parqueaderos".



Agradezco al ministro de transporte @wcamargotriana por convocar en los próximos días a mesa de trabajo para buscar una salida a los transportadores del convenio Soacha-Bogotá, sus familias y los más 100.000 usuarios, que requiere el servicio diariamente. pic.twitter.com/NvHRmHhjOq — Juan Carlos Saldarriaga (@juancsaldarriag) August 17, 2023

Lo que dice el Distrito

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, el Distrito decidió terminar el acuerdo porque "las condiciones de movilidad entre Bogotá y Soacha han cambiado sustancialmente".

El corredor de Soacha - Bogotá, según una consultoría contratada por el municipio de Soacha y los estudios técnicos de la Secretaría Distrital de Movilidad, tiene una sobreoferta de buses de transporte público autorizados en el convenio, lo que incentiva la competencia y la guerra del centavo.



Lo anterior, de acuerdo con la entidad, "genera riesgos de seguridad vial, violación a las normas de tránsito, y altos niveles de contaminación, tema que se eliminó en la ciudad con el Sitp ya que Bogotá trabaja con una flota de buses con tecnologías limpias y de bajas emisiones".



El Distrito recalcó que el municipio cuenta con la troncal de TransMilenio, la cual tiene 3.6 kilómetros de infraestructura y cuatro estaciones (La Despensa, León 13, Terreros y San Mateo), adicional al servicio de Sitp.

REDACCIÓN BOGOTÁ