La Alcaldía de Soacha volvió a revivir una vieja pelea. Anunció que quiere asumir la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, que desde hace 40 años viene prestando el Acueducto de Bogotá. El argumento es que hay zonas sin cobertura o el servicio es deficiente y que la empresa bogotana no tienen planes de inversión en el municipio vecino.



Ante esto, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) respondió en un comunicado que tiene una cobertura del 99 por ciento, plan de inversiones y ha realizado inversiones por 1,5 billones en los últimos 17 años.



El alcalde Juan Carlos Saldarriaga, en entrevista con EL TIEMPO, explica por qué quiere que el municipio asuma la prestación del servicio, por qué dicen que hay zonas desatendidas y qué pasos está dando para no depender del Acueducto de Bogotá.

¿Por qué decide que Soacha debe independizarse del Acueducto de Bogotá?

Hay un antecedente. Basándonos en el ejercicio de la región metropolitana, la cual no comparto, le planteé a la alcaldesa que hiciéramos una empresa nueva, donde el 50 por ciento fuera del acueducto de Bogotá o de Bogotá y el otro 50 por ciento de Soacha o de la empresa pública de Soacha, para quitarnos esa paquidermia y burocracia del Acueducto de Bogotá. La alcaldesa estuvo de acuerdo y lo elevó a la gerente, quien no estuvo de acuerdo.



Entonces, seguimos con los mismos problemas. ¿Cómo resuelvo para pavimentar una calle?, ¿cómo hago para llevar agua al 30 por ciento de Soacha que hoy no tiene?, ¿cómo le llevo alcantarillado al 50 por ciento que no tiene? Con unas facultades que nos entrega el Concejo se creó la Empresa Pública de Soacha (EpuXua) y luego la Empser Soacha ESP, el 17 de junio, es una empresa industrial y comercial del Estado. Con eso la ciudad le entrega a EpuXua, que es la matriz, el espacio público y las redes. Y se autoriza a las urbanizaciones a que lo que tengan que entregar en temas de servicios públicos se lo entreguen a Empser.



El Acueducto dice que tiene una cobertura del 99 por ciento. ¿Por qué usted dice que es del 30 por ciento?



Hoy, en las comuna 1, 2, 3, 4 y 6 no hay prestación del servicio de agua de Bogotá, ni siquiera están en sus planes de expansión ni de inversión.



¿Cuál es la cobertura?

Consideramos que por lo menos un 30 por ciento de Soacha no tiene un servicio de agua de calidad o en presión, en continuidad o en permanencia; llega a raticos o nos toca prestarla en carrotanques. Incluso, en urbanizaciones constituidas legalmente llega el agua en carrotanques que les proveemos nosotros o les llega con mangueras que ellos mismos han puesto y les llega una o dos horitas.



Y el alcantarillado también es deficitario. Las redes las hicieron las juntas de acción comunal en gres. Hoy, cuando pavimentamos vías, al municipio le toca reemplazar esas redes, y el Acueducto sigue cobrando vía tarifa. El sistema de alcantarillado no está bajo el manejo y dominio del alcalde, sino del Acueducto, y ni siquiera hay un convenio vigente.



¿Por qué dice que no tienen un plan de inversiones en Soacha?



Ellos no hacen las inversiones que se requieren. Cuando nos dicen no hay plan de inversión y de expansión de redes, entonces, ¿qué les digo a esas comunidades? Que deben esperar 20 años más.



¿Cuánto hace que la EAAB les suministra agua?



Toda la vida, 40 años. En 1970 fue el primer convenio de prestación del Acueducto.



Usted dice que no han hecho inversiones, pero el Acueducto lleva 40 años prestándoles servicio...



Inversión propia no. Lo hacen vía tarifa, la pagamos los soachunos.

¿Ustedes van a tener que seguirle comprando al Acueducto porque no tienen agua?



Ellos me tienen que vender agua en bloque, como lo dice la sentencia de la Corte, porque el agua no es del Acueducto de Bogotá, el agua es de la humanidad, de los cundinamarqueses. Y si se quieren quedar con un sector, pues que mejoren la prestación del servicio, pero que nos permitan llegar a donde ellos desde 1970 no han podido prestar el servicio. Es el caso de Cazucá, ellos tienen la misma historia y vida que tiene Soacha.



¿Qué hará la empresa de acueducto que ustedes están creando?



Administrar la red de alcantarillado, empezar el trabajo jurídico para que nos devuelvan las redes, y que los 100.000 millones de pesos que hoy le quedan a Bogotá por concepto de alcantarillado, los recaude la ciudad para poder hacer la renovación del alcantarillado. Ya estamos haciendo compra de predios hídricos para ver cómo trasladamos y creamos nuestra propia fuente de agua desde la parte alta del páramo de Sumapaz, y con la explotación de agua subterránea por pozo.

Eso no se hace de la noche a la mañana...



El agua ya está y tenemos que hacer inversiones. No será de la noche a la mañana, pero esas comunidades llevan desde 1970 esperando que les lleguemos con agua. Con Empser Soacha, el alcalde sí va a poder decir en enero que les voy a dejar 30.000 o 40.000 millones, que es plata distinta a tarifas, para resolver el problema de acueducto y alcantarillado.



¿Cuánto factura el Acueducto en Soacha?



Ellos solo cobran el 55 por ciento del agua que envían, lo hablamos con la alcaldesa. El 45 por ciento restante sale contrabandeada o por fugas no controladas. Hoy, si hacemos una obra y nos sale agua potable y le decimos al Acueducto vaya y mire, pero a eso no le para bolas.



Se han realizado billonarias inversiones

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) le dijo a EL TIEMPO que el servicio de acueducto en Soacha se presta de manera continua en el APS (Área Prestadora de Servicios), donde en mayo pasado registró un porcentaje de continuidad del servicio del 99,89 y un promedio general del 99,39 por ciento.



Señaló también que “las zonas donde se presenta discontinuidad en la prestación de servicio no hacen parte del APS y la mayoría son áreas de alto riesgo, en las que ni la EAAB ni ningún prestador podría ejecutar obras e inversiones tal como lo establece la Ley 142”.



Agrega que es responsabilidad del municipio y no del operador realizar control urbanístico para que no se den asentamientos en zonas que podrían presentar peligro para la población allí ubicada.



También asegura que tiene plan de inversiones en el APS y que en el municipio se han realizado inversiones por 1,5 billones en los últimos 17 años. “Actualmente se están ejecutando cerca de 130.000 millones en obras de infraestructura y está por contratar proyectos del orden de 80.000 millones”.

De igual manera señala que los indicadores de atención a los usuarios y eventos que se presentan en la operación de las redes dentro del APS “cumplen con lo normado para garantizar la adecuada atención del servicio”. Puntualiza que la atención de daños en redes de acueducto se hacen entre 7 y 12 horas y que, en el primer semestre, en alcantarillado atendieron 1.364 avisos para limpieza de sumideros, pozos y sondeo de tubería.



“Es importante señalar que el incremento de solicitudes de atención de alcantarillado se presenta en época de lluvias, toda vez que existen sectores donde se encuentran vías deterioradas e incluso sin pavimentar, donde el arrastre del material afecta, colmatando redes y taponando sumideros”, insiste la EAAB, que hace el llamado para que la alcaldía ejecute el mantenimiento y limpieza de canales y humedales.

GUILLERMO REINOSO

EDITOR DE BOGOTÁ

