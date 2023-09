El balcón de vidrio, en el Salto del Tequendama, que propuso el actual alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga es uno de los grandes proyectos a los que le apuesta el municipio para atraer turismo. Según le dijo el mandatario a EL TIEMPO, lo único que hace falta para poder empezar a construirlo, es un permiso del Ministerio de Cultura.



Se espera que este sitio promueva el turismo en la zona. Foto: Alcaldía de Soacha

Pero, ¿por qué un permiso del Ministerio de Cultura?. Lo que explicó Saldarriaga fue que esta zona fue declarada Patrimonio Arquitectónico forestal, y por eso se necesita un permiso desde el Gobierno Nacional para poder hacerlo.



"Los estudios y diseños están listos, estamos pendientes e incluso tenemos la aprobación del Concejo Municipal vía endeudamiento para hacer los miradores colgantes del Tequendama", dijo el mandatario municipal.



Se espera que haya una pronta respuesta por parte de Patrimonio para poder iniciar el proyecto. Foto: Alcaldía de Soacha

No obstante, en una visita que hizo recientemente a Soacha el Ministro de Cultura, Juan David Correa dijo que el proyecto no depende de la entidad. "Sé que tiene que haber un permiso por parte de Patrimonio porque el Salto es un lugar patrimonial", indicó.



Y aseguró que ya dio la indicación de que haya una respuesta rápida e inmediata. "Sé que la comunidad está muy interesada en el mirador, en el balcón, me mostraron el proyecto. Yo espero que esa respuesta se produzca rápidamente en cualquier sentido, pero hay que dar una respuesta y hay que ser más ejecutivos en esas respuestas".



Correa, también dijo que desde el Gobierno Nacional saben que Soacha es un municipio con una potencia muy grande en temas de turismo cultural. "Es la cuna prehispánica de una comunidad muy importante como la muisca, que tenemos que reconocer, y aquí hay sitios sagrados y patrimoniales que queremos defender y proponer dentro de esa estrategia de turismo cultural para Colombia".

Cabe mencionar que esta infraestructura será hecha en un 100 % con recursos del municipio y administrada por la empresa pública de Soacha (Epuxua). Tendrá tres etapas y un costo total de 100.000 millones de pesos.

Otras obras que necesita Soacha

Saldarriaga, alcalde de Soacha, le dijo a EL TIEMPO que el Cazucable, una obra que el municipio pide a gritos, avanzó un poco mientras estaba el exministro de Transporte Guillermo Reyes. “Habíamos avanzado en conseguir los recursos para la actualización de los estudios y diseños, que son más o menos 8.000 millones de pesos. Pero sale Reyes y el proyecto queda a la espera de que el nuevo ministro nos atienda y le pare bolas”.



Y agregó que el Cazucable no se puede hacer solo con presupuesto municipal y que este proyecto fue un compromiso del presidente de la República. “Hoy ese tema está congelado, esperamos poder hablar pronto con el ministro y ver cómo lo reactivamos. Estamos a la espera de los 8.000 millones para la actualización de los estudios y diseños”, dijo Saldarriaga.



Respecto al paso subterráneo, Saldarriaga explicó que es algo que está contemplado dentro del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el cual se encuentra en concertación. “Esperamos que en 15 días podamos ya salir concertados en la CAR, se hizo el último, el último radicado el viernes de la semana antepasada”.



Además, el mandatario de Soacha indicó que se contemplan la subterranización de la autopista y un proceso de modificación en toda la parte superior por donde va la autopista sur, y que mientras estuvo Reyes habían avanzado también en la posibilidad de financiar estos estudios.



En el momento el proyecto hace parte de la agenda de la ANI, incluso esta fue también una propuesta de Petro cuando fue alcalde Bogotá, y hoy siendo presidente quiere retomarla para solucionar los problemas de movilidad en esta vía.

LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ