El pasado martes 18 de julio, Soacha fue sede de la Mesa de Intervención Especial en Territorio para solucionar las problemáticas de salud en el municipio. En este espacio estuvieron el secretario de Salud, Iván Mauricio Moreno, el superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, entre otros funcionarios del sector, que expusieron las problemáticas que enfrenta el sistema y las medidas para mejorar la atención a los pacientes.



Con esta actividad, se buscaba hacer un diagnóstico completo para trazar una hoja de ruta que mejore la atención de salud oportuna y adecuada para las personas, con la participación de las autoridades locales, departamentales, gerentes de las E.P.S., I.P.S y entes nacionales.



En su intervención, el secretario de Salud de Soacha, Iván Moreno, señaló que una de las grandes problemáticas que enfrenta el municipio es que las E.P.S. no contratan con la red pública que tienen los centros de salud existentes en las zonas más vulnerables de Soacha.



Además, del traslado de cerca de 50.000 afiliados de las E.P.S. liquidadas del régimen subsidiado, a E.P.S. contributivas, alejándolos de la red prestadora de Soacha.



Más de 190.000 millones de pesos le deben las EPS a Soacha. Foto: Alcaldía de Soacha

“Por estas situaciones, hoy estamos en riesgo de que la red pública del municipio de Soacha no sea sostenible, a pesar de los esfuerzos inmensos que hacemos por aportar recursos, pues en los que va del cuatrienio, hemos hecho inversiones por más de $101.000 millones en infraestructura, en contratación, en programas especiales, en salud mental”, indicó el secretario.



Y agregó que las instituciones no pueden garantizar el servicio porque no hay liquidez ni pago por parte de las E.P.S.



De acuerdo con cifras de la Superintendencia de Salud, las E.P.S. le deben cerca de 190.000 millones de pesos a la red de prestadores en Soacha.



En ese sentido, Moreno le pidió al Superintendente hacer el acompañamiento de las ejecuciones, para revisar a dónde está llegando el sistema de salud en el municipio.



Sin embargo, el funcionario reconoció que también debe trabajarse aún más desde la administración municipal para mejorar la atención de los ciudadanos, por lo que hizo un llamado para que todos los actores “nos vinculemos a una prestación que está establecida en un modelo de aseguramiento”.



Por otra parte, desde la Alcaldía se destacó que el municipio cuenta con equipos de salud pública, que atienden e identifican dificultades de la población en diferentes temas médicos, para remitirlos a las entidades prestadoras de salud, pero el nivel de respuesta es casi nulo a pesar del esfuerzo logístico que estas campañas implican.



El secretario de Salud también hizo un llamado de atención frente a la entrega de medicamentos, pues señaló que las EPS envían a los pacientes a Bogotá a recoger las medicinas, debido a que no tienen conveníos, pero esto significa una carga de tiempo, recursos y transporte para las personas.



Sin embargo, Moreno hizo énfasis en que desde la administración se viene trabajando con todos los actores para mejorar estos indicadores en pro de los soachunos, que son más de 1,1 millón de personas, buena parte de ellos viviendo en condiciones vulnerables.

