La expropiación de un lote de 300 hectáreas en la comuna cuatro de Soacha sería uno de los motivos por los que el alcalde del municipio, Juan Carlos Saldarriaga, fue amenazado de muerte. Así lo dio a conocer el mandatario a través de un comunicado en el que señaló, además, que esta es la segunda ocasión que recibe una amenaza por oponerse a que los tierreros se adueñen del lugar.



“No me va a temblar la mano para firmar la expropiación de 300 hectáreas en la comuna 4. Mi conciencia y mis principios no se venden. Han intentado quitarme la vida en dos intentos, pero no va a haber nadie que me pueda extorsionar porque esa tierra es la de nuestros hijos en el futuro”, afirmó el alcalde.



En más de una ocasión, Saldarriaga ha manifestado que esta extensión de tierra será utilizada para un parque ambiental. “Esta tierra será una herencia para nuestros hijos. Una muestra de que las condiciones de vida son diferentes y de que pueden vivir sin barro, aguas residuales y las calles dañadas”, puntualizó.

El lote



La polémica por la expropiación de este lote no es nueva. Todo comenzó cuando en junio del 2020 un grupo de personas se estableció en este lote, ubicado en la vereda Panamá, en la parte alta de Ciudadela Sucre. Allí se instalaron cientos de familias de desplazados, migrantes y personas que tuvieron que salir de sus casas debido a la difícil situación generada por la pandemia.



Días después de su arribo aparecieron los ‘tierreros’, quienes llegaron señalando que la parcela en cuestión era de su pertenencia. Posteriormente, estas personas les ofrecieron la posibilidad de entregarles pequeños lotes de cinco por diez metros a un precio de 20 millones de pesos.



Luego, el 25 de junio de 2020, las autoridades del municipio llegaron al lote para realizar una intervención y despejar el predio. Después de varias horas de tensión entre la Policía y los ciudadanos ubicados en el terreno, las familias, que ya habían instalado cambuches sobre esta pendiente, fueron desalojadas.



En esta zona, las autoridades permanecieron durante 118 días, puesto que cada vez que se retiraban, el lote era tomado nuevamente por los ‘tierreros’.



Posteriormente, las autoridades del municipio tomaron la decisión de construir un jarillón para evitar el tránsito hacia esta zona y obstaculizar a las personas que intentaban invadir con maquinaria pesada.



Sin embargo, estas medidas no rindieron fruto. El 21 de mayo de 2021, la Secretaría de Gobierno de Soacha efectuó una inspección en la zona con drones. Los funcionarios encontraron la montaña raspada y con caminos de tierra. También evidenciaron cómo dos retroexcavadoras realizaban movimientos de tierra para adecuar el terreno y eliminar la pendiente.

Inmediatamente, funcionarios de la Alcaldía, en compañía de la Policía del municipio, arribaron a la zona, les impusieron sanciones a las personas que estaban operando ilegalmente y decomisaron la maquinaria. Varios días transcurrieron para las autoridades, hasta que a finales de mayo del año pasado empezaron a circular algunos avisos en las redes en los que nuevamente se ofrecían los lotes por 20 millones de pesos.



No obstante, el terreno fue declarado zona de protección ambiental debido a que se considera un área de alto valor paisajístico y ecológico. Por tal motivo, la Alcaldía busca utilizar este terreno para que a mediano plazo se convierta en el ‘gran pulmón del municipio de Soacha’.



Por último, el mandatario solicitó a la Policía de Soacha tener en cuenta las denuncias públicas realizadas por él ante las acciones en contra de su vida.

CAMILO CASTILLO